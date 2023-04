“No criminalicemos a los migrantes”: Marco Gama Basarte

La activista por los derechos humanos de las personas migrantes Paola Nadine Cortés dio a conocer el panorama al que se enfrentan las personas migrantes que transitan las rutas migratorias que atraviesan San Luis pues el reciente secuestro de migrantes en la región es grave.

Mencionó que en el país se detectan tres principales rutas ferroviarias: pacífico, centro y golfo siendo esta última la que atraviesa el Estado de San Luis por partida doble ya que la ruta ferroviaria que viene desde la estación de Lechería en el Estado de México y posteriormente cruza por Querétaro a su llegada a nuestro Estado se subdivide en dos, una que atraviesa Saltillo y finaliza en Piedras Negras y la segunda que atraviesa por Monterrey y tiene como puntos finales Nuevo Laredo y Matamoros.

Así mismo señaló que a esto debemos sumar la ruta carretera que parte desde dos puntos Irapuato y Querétaro para desembocar en Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo o Reynosa lo cual nos convierte en un lugar tradicional de tránsito de personas migrantes y esto no se refleja en la política migratoria actual pues indicó que el ignorar el problema no lo desaparece y al contrario cada día se asume mayor responsabilidad por omisión por parte de las autoridades competentes pues las migraciones no son disminuirán en tanto las causas que la originan subsistan.

Señaló que en México existen 16.653 posibles tramos que enlazan a 163 ciudades lo cual complejiza la decisión al definir el camino que muchas veces se traza al minuto a minuto y en base a la cantidad de recursos que tienen para subsistir por ello, el tren conocido como “La Bestia” es uno de los principales medios de transporte aunque también es uno de los más peligrosos.

Para finalizar su participación hizo un llamado a la sociedad en general a no criminalizar a los migrantes pues mencionó que “nadie en su sano juicio abandona a su familia, su comunidad o su comodidad para arriesgar la vida” e instó al gobierno del Estado a tomar seriedad y compromiso con el tema migratorio pues también es su responsabilidad garantizar la seguridad pública no verificar la calidad migratoria, por lo cual es urgente que efectivicen los derechos de los migrantes.

En su intervención el Coordinador Estatal Marco Gama, hizo un llamado respetuoso pero con mucha firmeza para que se tomen acciones de manera eficiente e inmediata en el tema de migración y no seguir viviendo situaciones como las que se vieron en Chihuahua, Ciudad Juarez y San Luis Potosí, pero que tambien se dan de manera constante en la frontera sur.

Dijo que Movimiento Ciudadano busca que no se criminalice a los migrantes pues queda claro que nadie abandona su familia, su comodidad o su comunidad para arriesgar la vida; el senador Marco Gama pidió la intervención del estado de manera clara definida en una política migratoria.