No al uso político de programas sociales municipales: Enrique Galindo

El alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, lamentó que los programas sociales se hayan utilizado como plataforma política de dos décadas a la fecha, y adelantó que su administración contará con una “Secretaría Municipal del Bienestar” y un Instituto Municipal de la Familia.

Al presidir éste sábado el foro “San Luis Bienestar”, una de las varias consultas públicas que se llevarán a cabo para la integración el Plan Municipal de Desarrollo, el jefe de la comuna reiteró el llamado a su gabinete e integrantes del Cabildo a que trabajen y que éstas aportaciones no se limiten a trabajo de escritorio.

Aseguró que en su administración no se verá el desarrollo social como plataforma política. “Ha sido un error de los últimos veinte años, que el área de desarrollo social se convierta en estrategia política para lo electoral”, dijo.

“Le he dicho a Jorge (Viramontes, director de Desarrollo Social) que no lo hagamos, se lo he dicho varias veces, por eso traje a un técnico de la pobreza y no a un político, siempre ponen a un político; desde ahí se va a hacer política publica para salir del rezago”, aseveró.

Asimismo, adelantó que en las próximas semanas el Ayuntamiento de la capital contará con una “Secretaría Municipal del Bienestar” y el Instituto Municipal de la Familia, que consideró como dos pilares importantes que marcarán la pauta de a dónde va el gobierno municipal.

De la primera, especificó que dará fuerza política y presupuestal al Plan Municipal de Desarrollo para construir el bienestar de San Luis Potosí

El alcalde también recordó que hace unos días firmó el convenio de Venecia, que pone a la familia como concepto, como eje transversal, y “todos los que gobernamos en el municipio tenemos que pensar en la familia, proteger a los niños, a las mujeres, el núcleo familiar”.

