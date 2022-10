Gustavo, un saxofonista con alma de Ska

La versatilidad de la música se unifican en un solo talento. Originario de Soledad de Graciano Sánchez, Gustavo Ángel Cervantes Díaz ha dedicado más de 15 años de su vida al estudio e interpretación del Saxofón, esfuerzo que le valió el reconocimiento como uno de los soledenses más destacados del año.

Este músico se vio inspirado por la fructífera carrera musical de su tío, Eulalio Cervantes Galarza, saxofonista de la icónica banda de ska-rock mexicano "La Maldita Vecindad".

Gustavo Ángel de 26 años de edad, comenzaría su carrera musical a edad muy temprana, momento en el que su tío Eulalio le hizo llegar su primer instrumento musical, un saxofón soprano.

En sus manos ,como dice este joven, aprendió a preservar el legado musical de su tío, a través de la enseñanza de la música.

Siendo niño conoció cada una de las partes de este instrumento que le ha permitido expresarse a través de la música el jazz, el swing, el blues, el rock, el funk o incluso en el ska.

"Yo empiezo a tocar a los 11 años. Todo comenzó por un accidente, me atropeyaron y mi abuelita me regaló una guitarra, después de eso mi tío Eulalio me regaló un Saxofón".

El gusto por este instrumento, comenta Gustavo, nació por su puesto por su tío, pero a la par por la finura y calidad de fuerza expresiva que se posee al saber dominar este instrumento tan complejo.

"Jamás me imaginé que podría tocar el Saxofón. Pero de apoco empecé a tener habilidad en este instrumento y ahí fue que mi familia me impuso a seguir tocando", dijo.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Una travesia sensorial que para este joven promesa de la música, ha significado una gran experiencia en su vida.

"Para mí tocar el saxofon es lo que más amo y me gusta. Cuando interpretó piezas me siento completo y realizado porque hago lo que me gusta, con libertad, sin ataduras y sobre todo porque me dejó llevar por los sonidos de la música".

Un sentimiento que hoy comparte como docente, pues prepara a gran cantidad de alumnos que gracias a él, pudieron tener acercamiento no solo a la música sino también a un instrumento tan complejo como lo es el saxofón.

Una experiencia que le ha dejado gratificaciones muy significativas, pues Gustavo señala que al no ser un instrumento tan conocido, aún hay mentes jóvenes interesadas en poder tocarlo.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

"Para mí poder enseñar acerca de un instrumento que me cambió la vida por completo es una gran satisfacción. Ver a los jóvenes interesados en la música en todas sus versiones y estilos, es algo que me hace sentir orgulloso. La música cambia la vida y te hace ver el mundo de manera diferente".

Quien también se dijo orgulloso, de poseer la embocadura y técnica de su famoso tío, y lo que lo ha puesto en el ojo no solo de los soledenses sino de grandes bandas de rock a nivel nacional.

"A mí tío le hubiera encantado verme y que su sonido se preservara, no solo en la música , sino también su calidad humana que hizo que Miles de personas disfrutarán de su banda favorita".

Gustavo Ángel quien se despidió interpretando "Kumbala" de la Maldita Vecindad, se dijo orgulloso de si mismo, de superar cada obstáculo vivido y que hoy a través del Saxofón viva su sueño más grande: el ser músico.