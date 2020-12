Necesario fortalecer prevención de la violencia hacia la mujer y los niños: PAN

Debido a la crisis económica, que se agudiza durante esta época decembrina, los casos de violencia de género se intensifican, por lo que la Secretaria de Promoción Política de la Mujer, Nallely Rivera Palacios hizo un llamado a las autoridades para fortalecer los programas de prevención y atención de la mujer y niños.

Consideró que no hay justificación para ningún tipo de actos de violencia en contra de la mujer y los niños; por lo que la prevención debe ser una de las acciones contundentes que deben estarse fortaleciendo en esta época decembrina, ya que ante la falta de recursos económicos, muchas ocasiones se genera algún tipo de violencia en estas fechas.

Recordó que ante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 las agresiones físicas en contra de mujeres y niños ha crecido de manera alarmante; “Si la estrategia no está teniendo resultados positivos, se debe cambiar de estrategia, porque lo que está juego son vidas humanas y los casos de mujeres violentadas van en aumento.

“Evitar la violencia en contra de las mujeres es un tema que debemos atender todas y todos, desde las instituciones, partidos políticos y organizaciones; por lo que desde el PAN estamos impulsando programas de prevención y capacitamos a los integrantes del CDE y de los CDM, con el fin de hacer conciencia”; enfatizó.

Recordó que aunque hay espacios de atención y protección de las mujeres, estos no se dan abasto con el aumento de casos y en muchas ocasiones no se pueden atender todos los casos debido a que las afectadas no denuncian por medio a represalias.

Finalmente, Rivera Palacios hizo un llamado a fortalecer el respeto desde las familias, pero también a impulsar la cultura de la denuncia; pues dijo, es indispensable para hacer valer las sanciones y castigos que estipula la ley para los distintos tipos de violencia.