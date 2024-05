Necesario, fomentar la cultura del cambio en las empresas: Ricardo Herrera

Existen 4 pasos que se requieren para crear una cultura de cambio en una organización, el primero de ellos es incrementar la urgencia de cambiar y se debe empezar por quienes son líderes, pues ellos deben ser capaces de ver qué es el futuro y qué puede pasar si no cambiamos ya.

Así lo destacó Ricardo Herrera, máster en administración de empresas, durante su conferencia “Change management culture” que impartió durante la celebración del Congreso Internacional de Talento Humano “El cambio empieza hoy”, que organiza la Aderiac, y quien señaló que los tres pasos siguientes son: crear y comunicar una visión; eliminar obstáculos y generar ganancias rápidas; aprovechar el cambio y hacer que se mantenga.

Explicó que, el cambio es un fenómeno que no solo ayuda a mejorar lo que ya sabemos hacer, sino incluso puede ser un factor de supervivencia. En ese sentido recordó una frase de la teoría de la evolución de las especies de Herbert Spencer, que señala que “no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta al cambio”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Esto traducido a las organizaciones significaría que “no se trata de si eres la empresa más grande o la que tiene las mejores competencias, quien sobrevive a estas épocas locas de cambio es quien no se queda estacando y aferrado al pasado. Si tu mirada está en el futuro y lo que viene, entonces eres un candidato a sobrevivir”.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Si bien, dijo, naturalmente a las personas nos da miedo el cambio, pero esto es por la incertidumbre de no saber con exactitud qué es lo que va a pasar en el futuro, pues no lo podemos controlar; sin embargo, apuntó, es importante que en las empresas se cuestionen “¿qué puede pasar si no cambiamos?, ¿si de repente nos llega una competencia y se nos pone enfrente?, ¿si la gente ya no quiere trabajar con nosotros por nuestras políticas internas?, hay que cuestionarse qué puede pasar y lo primero es poner ese pensamiento en las cabezas de las organizaciones”.

Ricardo Herrera reflexionó que, si las personas y las organizaciones desean avanzar y llegar a otro punto, es urgente que hagan un cambio, y eso implica no sólo hacer las cosas de forma distinta a como eran antes, sino hacerlas diferente a otros. No obstante, aquí surge otro cuestionamiento, ¿cómo venderle una nueva idea a la gente y hacer que se mantenga? Esto se resuelve con 4 sencillos pasos: hazlo obvio, es decir no hay otra opción; hazlo atractivo, que a la gente le interese; hazlo fácil, que sea entendible para todos; y por último hazlo satisfactorio.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Para concluir, el ponente resaltó que el cambio tiene que ver totalmente con la actitud de las personas, tanto de los líderes como de los trabajadores; “la actitud siempre debe ser algo positivo y se debe actuar de buena fe con los demás, pues a veces el cambio se aprovecha para un beneficio personal, y eso nunca debe de suceder”. En ese sentido, añadió que no importa si no sabemos lo que nos espera en el futuro, lo importante es tener la mejor actitud posible y aceptar lo que suceda.

“Cuando nosotros ponemos el ejemplo nuestra gente se empieza a comportar de la misma forma; pero, ¿qué hacemos cuando hay personas que no quieren aceptar el cambio?, a pesar que ya tienen la información y ya les vendimos la idea, esas personas no deben estar en tu equipo. Puedes darles las herramientas necesarias, pero no puedes desde adentro cambiar la actitud. Habrá personas que no se suban al barco, y no puedes obligarlas a ello, si no quieren seguir con nosotros, que se vayan por su propio camino”, concluyó.