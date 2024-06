Ser padre y militar, una vida de agridulces sacrificios y satisfacciones (video)

Ser médico, ser militar y ser papá, es sin duda una de las tareas más complejas pero también de las más gratificantes para el capitán primero cirujano dentista, Silvestre Rosendo Ramírez Estrada, y el teniente de sanidad Brayan Miguel Pérez quien dijo que como padres de familia son pilares fundamentales, ambos elementos dividen su tiempo en desarrollar su pasión militar con la difícil tarea de ser también padres de familia.

“Es difícil porque no todos los días especiales como sus cumpleaños o el día del padre podemos estar con la familia, hay fechas como esa que estamos solos en el trabajo pero tratamos de disfrutar al máximo cuando podemos estar con ellos”, comentó el Capitán Silvestre.

Cirujano dentista, Silvestre Rosendo Ramírez Estrada / Foto: Cristian Robledo

Dijo que su satisfacción es que a cambio puede atender a sus pacientes o coadyuvar en algunas de las actividades que se tienen como ejército y como institución apoyando a la población.

"Es gratificante que ese tiempo que no se puede pasar con la familia se le dedique a la sociedad civil, al pueblo de México".

Padre de tres hijos de 21, 18 y 15 años, el Capitán Ramírez Estrada comentó que ellos entienden esa parte porque, con 29 años de servicio sirviendo a la nación comparten a su padre con la patria.

Cirujano dentista, Silvestre Rosendo Ramírez Estrada / Foto: Cristian Robledo

"Afortunadamente mi esposa me apoya mucho, y eso me hace sentir seguro, tranquilo, ella se encarga de resolver situaciones difíciles en su ausencia, como un malestar o incluso una enfermedad de sus hijos.

Cirujano dentista, Silvestre Rosendo Ramírez Estrada / Foto: Cristian Robledo

Agregó que de repente es complejo que la familia comprenda las ausencias por el deber cumplir con el deber que se tiene con la patria, “pero en la actualidad con todos los medios que hay para comunicarnos pues tratamos de aprovecharlos cada que es posible y con ello podemos hacer menos triste esa lejanía; eso nos apoya mucho también en darnos tranquilidad”.

Lo que más pesa es, dice; es la ausencia en las graduaciones de sus hijos, "el no poder estar con ellos para acompañarlos y felicitarlos por sus logros por sus triunfos, es un poquito difícil para mí pero se que tienen el apoyo mutuo de su mamá y de sus hermanos”.

Reiteró la satisfacción que es para él, compensar el tiempo que el servicio le impide cumplir su rol como padre ayudando a sus pacientes en sus malestares, "eso me hace sentir muy bien, dar a los demás lo que no puedo dar a mis hijos a quienes agradezco ese cariño y comprensión que siempre me han tenido y a mi esposa pues darle las gracias por siempre estar a mi lado en las buenas y en las malas y por siempre apoyar a mis hijos en mi ausencia".

Ser padre te hace sentir muy especial

Por su parte, el teniente de sanidad Brayan Miguel Pérez, quien proporciona apoyo en primeros auxilios al personal que lo necesita dentro de las actividades operativas, dijo que siendo padre de un pequeño de tres años de edad, ser padre es un sentimiento muy especial.

Teniente de sanidad, Brayan Miguel Pérez / Foto: Cristian Robledo

"Saber que tengo un hijo que me espera en casa, que todos los días me recibe con un abrazo y que me ve cómo su ejemplo a seguir, es algo muy significativo".

Teniente de sanidad, Brayan Miguel Pérez / Foto: Cristian Robledo

"Ser padre y ser militar es algo que hay que saber manejar, porque en muchos casos no podemos estar con los hijos (...) tenemos un compromiso con la patria y debemos cumplirlo".

"Es triste salir de servicio y no ver a mi hijo por días, sin embargo me tranquiliza saber que está siendo bien educado de manera correcta, inculcándole valores y el amor a la patria para formar una sociedad cimentada precisamente con valores".

A los padres de la sociedad civil a quienes felicitó por el día del padre les recordó la importancia de educar bien a sus hijos para crear una sociedad de valores y de respeto para un país mejor, asimismo que tengan mucha fortaleza emocional y cercanía y comunicación con sus hijos.