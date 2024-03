Mujeres recién graduadas de la GCE participaron en el operativo de seguridad del 8M

La participación de elementos recién graduados de la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado en manifestaciones o situaciones similares, abona a su experiencia práctica de contacto con la sociedad.

Así lo comentó el vocero de seguridad Miguel Gallegos Cepeda, en el marco de la participación de elementos hombres y principalmente mujeres recién graduadas, que participaron en el operativo de seguridad de este viernes con motivo de la marcha con la que organizaciones sociales y colectivos conmemoraron el 8M.

“Este tipo de ejercicios para las nuevas generaciones son muy importantes porque su participación no se diseña con grupos específicamente de recién egresados, si no que van con el acompañamiento, observación y coordinación de elementos con experiencia”.

Destacó en este año la aplicación como parte del protocolo de actuación, del decálogo acordado y establecido por el gobierno federal para la cobertura de las actividades con motivo del 8M.

“Se sintetiza en dar acompañamiento y asesoría a las manifestantes, no involucrarse, no machar con ellas, no reprimir ninguno de sus actos y privilegiar el dialogo y la libre manifestación que es un derecho constitucional, la indicación fue muy clara para todas y todos los elementos de darles la libertad para su libre manifestación, esperando que no se registraran situaciones de ningún tipo fuera de la libre expresión”.

Gallegos Cepeda reiteró que participar por primera vez en la vigilancia de la manifestación del 8M, fortalece las capacidades de proximidad social del personal policial, lo que a su vez va fortaleciendo también su formación como garantes de la seguridad.