Movimiento Ciudadano define 50 precandidatos a alcaldes en SLP

El partido Movimiento Ciudadano (MC) dio a conocer los nombres de quienes serán sus pre candidatos a las presidencias municipales y quienes este miércoles arrancaron las pre campañas como lo establece la Ley Estatal Electoral.

La Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, en términos de la normatividad interna de Movimiento Ciudadano, constató que las personas aspirantes a la precandidatura a presidenta o presidente municipal, se encontraron ajustadas a derecho, al cumplir lo establecido en la legislación vigente del estado.

Ahualulco : Roberto Gallegos de los Angeles

: Roberto Gallegos de los Angeles Alaquines : Félix Ortega Aguilar

: Félix Ortega Aguilar Cárdenas : Efraín Becerril Ruiz

: Efraín Becerril Ruiz Catorce : Mario Antonio Avila Díaz

: Mario Antonio Avila Díaz Cedral : Juan Jonathan Martínez Escobar

: Juan Jonathan Martínez Escobar Cedral : Roberto Cecilio Yañez Torres

: Roberto Cecilio Yañez Torres Cerro de San Pedro : Héctor Nava Arista

: Héctor Nava Arista Coxcatlán : Omar Alberto Soni Bulos

: Omar Alberto Soni Bulos Ébano : Alejandro Nápoles Elizarraraz

: Alejandro Nápoles Elizarraraz El Naranjo : Oneida Izaguirre Compéan

: Oneida Izaguirre Compéan Guadalcázar : Ramón Cruz Moreno

: Ramón Cruz Moreno Huehuetlán : Dorian Uriel Reséndiz Contreras

: Dorian Uriel Reséndiz Contreras Lagunillas : Sergio Alberto Izaguirre Ponce

: Sergio Alberto Izaguirre Ponce Matehuala : Silvia Castillo Jara

: Silvia Castillo Jara Matlapa : Leonor Hilda Jonguitud Munguía

: Leonor Hilda Jonguitud Munguía Mexquitic de Carmona : Silvano Aguilar Mendoza

: Silvano Aguilar Mendoza Mexquitic de Carmona : Erik Omar Ramírez Acevedo

: Erik Omar Ramírez Acevedo Mexquitic de Carmona : Francisco Javier Ortiz Hernández

: Francisco Javier Ortiz Hernández Moctezuma : Omero Cerda Luis

: Omero Cerda Luis Rayón : Zayra Fabiola Montez Cebrián

: Zayra Fabiola Montez Cebrián Rioverde : Leobardo Guerrero Aguilar

: Leobardo Guerrero Aguilar Salinas : J. Francisco Páez Galván

: J. Francisco Páez Galván San Antonio : Benito González Hernández

: Benito González Hernández San Luis Potosí : Sebastián Pérez García

: Sebastián Pérez García San Nicolás Tolentinoi : Eleazar Delgado Trujillo

: Eleazar Delgado Trujillo Santa Catarina : José Guadalupe Olvera Segundo

: José Guadalupe Olvera Segundo Santa María del Río : Luis Angel Rocha Nájera

: Luis Angel Rocha Nájera Soledad de Graciano Sánchez: Jorge Arreola Sánchez

Jorge Arreola Sánchez Soledad de Graciano Sánchez : Raúl Paulín Rojas

: Raúl Paulín Rojas Tamasopo : Samuel Mejía Morales

: Samuel Mejía Morales Tamazunchale : Jairo Josúe Contreras Balderas

: Jairo Josúe Contreras Balderas Tampacán : Ramón Torres García

: Ramón Torres García Tampamolón Corona : Raúl Martell Olivares

: Raúl Martell Olivares Tampamolón Corona : Francisco Gamaliel Lucero Castro

: Francisco Gamaliel Lucero Castro Tamuín : Maricela Cervantes Salazar

: Maricela Cervantes Salazar Tancanhuitz : Jesús Manuel Cruz Mendoza

: Jesús Manuel Cruz Mendoza Tanlajás : Margarita Mendoza Pérez

: Margarita Mendoza Pérez Vanegas : María de Jesús Torres Ortiz

: María de Jesús Torres Ortiz Venado : Juan Ignacio López Niño

: Juan Ignacio López Niño Villa de Arista : Jesús Ahumada Lastra

: Jesús Ahumada Lastra Villa de Arista : Gerardo Regalado Guevara

: Gerardo Regalado Guevara Villa de Arriaga : Gabriel Negrete Cervantes

: Gabriel Negrete Cervantes Villa de Guadalupe : Juan Manuel Castillo Pérez

: Juan Manuel Castillo Pérez Villa de la Paz : Juan Francisco Gómez Escamilla

: Juan Francisco Gómez Escamilla Villa de Ramos : Juan Carlos Moncada Rodríguez

: Juan Carlos Moncada Rodríguez Villa de Reyes : Anabel Rodríguez López

: Anabel Rodríguez López Villa Hidalgo : Ana Lilia Guardiola Reyna

: Ana Lilia Guardiola Reyna Villa Juárez : Francisco Juárez Hernández

: Francisco Juárez Hernández Zaragoza : Juan Antonio Santana Almendarez

: Juan Antonio Santana Almendarez Zaragoza: Nazario Armendáriz García

Asimismo se dio a conocer el dictamen de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de las personas que no cumplieron los requisitos, presentando inconsistencias como no acreditar un trabajo suficiente hacia la comunidad en beneficio del municipio por el cual pretendía participar, no entregar el programa de buen gobierno, entre otros. Será la Comisión la que designa a los candidatos en esos casos.

Las personas rechazadas son: