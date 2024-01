Sonia Mendoza inicia precampaña por la alcaldía capitalina

La diputada federal Sonia Mendoza Díaz inició la pre campaña para alcanzar la candidatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de la capital, con un desayuno en céntrico restaurante acompañada de liderazgos de diferentes colonias, colaboradores y representantes de medios de comunicación.

“Conocemos de cerca todos y cada uno los problemas que aquejan al municipio, haremos que los ciudadanos sientan el eco de alguien que quiere representarlos y de hacer de San Luis Potosí Capital la mejor ciudad del estado, lo lograremos de la mano de los ciudadanos y de la mano de los medios de comunicación”.

Expuso que “hemos arrancado una precampaña en la que estaré caminando los 25 días que durará, tocando casa por casa, convenciendo a cada uno de los militantes de que somos la opción que estará enarbolando esta campaña para al final del día llegar hasta la presidencia del municipal, pero juntos, construyendo un plan municipal de desarrollo de lo que surja de esas caminatas”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Mendoza Díaz “somos un equipo, estoy en el Partido Verde y soy orgullosamente verde ecologista de México, somos un equipo y vamos en unidad, haré una campaña de respeto, de altura, con Gilberto Hernández Villafuerte, hemos construido una buena amistad en el Congreso de la Unión, me toca ser la coordinadora de los seis diputados que somos en la Cámara de Diputados y tengo una excelente relación con todos los integrantes del Partido Verde, no somos diferentes, somos los mismos porque somos un gran equipo y vamos a trabajar con fuerza”.

De la posibilidad de una lianza entre el Partido Verde y MORENA, expuso que “es una situación que está resolviendo la instancia del partido, las negociaciones están entre los liderazgos de cada uno de los partidos, sé que anoche se cerró un acuerdo, no tengo todavía muy claro, pero independientemente de que vayamos juntos o no, por lo menos en el Partido Verde, ya tenemos claro que hoy inicia nuestra pre-campaña y sobre eso vamos”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“Cada uno de los partidos políticos ha puesto sobre la mesa lo que pretende y lo que quiere, al final del día nosotros formamos una coalición, me he expresado con respeto tanto de Leonel Serrato, del diputado Antonio Lorca que también se registró, de mi propio compañero de partido, al final del día somos cuatro personas los que hemos levantado la mano, sin embargo, estoy lista, yo voy a ser quien va a salir adelante en esta contienda y porque tenemos una excelente relación y una excelente comunicación, no tengo ninguna duda que vamos a salir fuertes y unidos a buscar precisamente ganar esta presidencia municipal el 2 de junio”.

Del actual alcalde Enrique Galindo, dijo que “lamento mucho que, quien está en la presidencia municipal, siendo experto en seguridad, no nos garantice a los ciudadanos que por lo menos nuestra persona y nuestro patrimonio van a estar seguros. Creo que si nos sale a deber en eso, ¿qué más podemos esperar en otros rubros? Hay que irnos a las colonias, hay que preguntarle a los ciudadanos si están contentos, si les han hecho a lo que se comprometieron o nada más fue un proyecto de campaña”.