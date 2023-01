Movimiento "Abre mi Escuela" en contra del retraso a regreso a clases

Me parece una tomada de pelo que estemos haciendo feria de la rosca y en la Navidad y cuanta cosa ¿y las escuelas?, una vez más en los niños, sea en dónde repercutan las consecuencias para el regreso a clases, expresó Gonis Borbolla, precursora de la iniciativa "Abre mi Escuela", quien refirió que en algunas instituciones educativas de carácter privado no se ha dado la indicación de la educación híbrida a consecuencia del Coronavirus.

Por su parte se manifiesta opositora de la decisión que tomaron desde la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, de retrasar el regreso a clases presencial hasta el 16 de enero de este año y mantenerse en la modalidad híbrida, ya que dijo en las escuelas conocen perfectamente las medidas sanitarias que se deben tomar para hacer los regreso seguros.

Además de que considera existe un doble discurso de parte de la autoridad en este tema, toda vez que permite festivales y que la gente salga a la calle, mientras que se pide cerrar las escuelas.

"En condiciones mucho más extremas que las de ahora, estuvimos de manera presencial, ya sabemos cuáles son las medidas para evitar los contagios de enfermedades respiratorias, la mayoría de la población ya está vacunada y hay tratamiento para el Covid y no debería de ser está una medida que no entiendo y no me explico de dónde venga".

Uno de los grandes cuestionamientos que sobresalen ante esta situación es que no existen lineamientos claros sobre a qué se refiere con modalidad híbrida ya que la autoridad educativa no sabe expresarlos y comunicarlos a la comunidad de padres de familia, maestros y alumnos.

"Presencial es esencial para los niños, hace una gran diferencia. No hay lineamientos, dime qué significa híbrido, no es algo que hicieron, que planearon que estructuraron, es algo que se les ocurrió de un día para otro, yo no me explico, no me aparece que la salud sea la motivación. Honestamente, porque si hubiera sido, hubiéramos empezado por cancelar las ferias, no las escuelas presenciales. Yo no sé qué vaya a ser cada escuela, pero me parecería una irresponsabilidad no abrir de manera presencial el día 9, porque nosotros ya sabemos cuáles son las medidas que debemos mantener para que nuestros niños estén con salud, dentro de su institución educativa no hay que ponderar salud con educación, la educación es un derecho y la salud no corre peligro, sí se pueden contagiar, sí se pueden enfermar, pero toda la vida nos hemos contagiado y nos hemos enfermado, y luego nos tomamos un medicamento y nos curamos y el sistema de salud está sobrepasado, tiene más bien que ver, cómo el sistema de salud puede resolver esta situación y no castigar a los niños".

Desconoce qué mecanismos tomarán en cuenta las escuelas privadas, pero refiere que tanto esas como las de carácter público serían irresponsables al no abrir de manera presencial porque hay mucho rezago educativo que resolver.

Tiene conocimiento de que muchos padres de familia piensan que este asunto es raro, porque ya hacen su vida normal, salen de viaje, no usan cubrebocas en otros estados y países lo descalifican porque no hay lógica en la profe.

"Si las escuelas abren, estoy segura que la mayoría de los papás mandarán a sus hijos a las escuelas, me gustaría que los padres defendieran el derecho constitucional a la educación de sus hijos, a nosotros nuestra inspectora no nos ha dicho nada de que no vaya a haber clases, nada yo no he recibido ningún comunicado de que no vaya a haber clases y nos está incapacitando todo esta semana. Tuvimos capacitación para el nuevo modelo educativo y nuestro regreso el 9 de enero. Entonces no se qué tanto se aplique o no, pero ese asunto no lo están haciendo bien".