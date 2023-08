MORENA y sus aliados no son invencibles: Rubén Guajardo rumbo al 2024

Santiago Creel quedó en primer lugar en SL; se hizo la chamba

Xóchitl Gálvez despertó la esperanza de millones, dijo en su visita a El Sol de San Luis

Quizá es el político del PAN que más conoce la estructura interna del partido pero también la geografía política de la capital y cómo abordarla; por eso, Rubén Guajardo Barrera es hoy por hoy, una de las principales cartas del blanquiazul para el 2024 pero, primero, la tarea es sacar adelante al Frente Amplio por México en San Luis Potosí.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

A unos días de que se defina quién será la candidata de la oposición a la presidencia de México, si Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes, el diputado llegó a El Sol de San Luis para exponer, en una entrevista, el panorama que vislumbra basado en su experiencia, su participación y sus proyecciones de cara a lo que viene.

Y no se achica: MORENA y sus aliados no son invencibles, pero tampoco hay que confiarse. Sin propaganda, sin publicidad, sin estructura, Xóchitl está 15 puntos debajo de Claudia Sheinbaumm que tiene todo el apoyo de su partido y del Gobierno de la República, por ello, hay fe en que todo puede cambiar.

Pero tú, ¿serás actor en el 2024 en SLP?

Espero que sí. Si me invitan a la película, seré actor principal. Pero lo importante es hacer la chamba y estar preparado para lo que venga. Y eso es lo que estoy haciendo.

Por lo pronto, se enfoca en lo inmediato: en la 4T hay un proceso interno cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque en primero, pues, no cualquiera se podía registrar para participar. Quien dijo quién podía participar fue el presidente de la República. Dijo, son estos seis corcholatas, estas seis personas corcholatas. Las reglas las puso el presidente de la República. No va a haber debates, no va a haber foros, es un proceso muy aburrido. Es una simulación, porque él realmente no va a ver la encuesta, el que va a decidir es Andrés Manuel López Obrador.

En contraste, en el Frente Amplio por México el proceso es abierto, se registraron 30 personas y para saber quién trae canicas para participar, se les pidieron al menos 150 mil firmas de apoyo a cada uno de 17 estados al menos; luego se abre un padrón no controlado por los partidos y se hace una encuesta. Quedaron cuatro y Santiago Creel se baja porque no quiere causar división y Xóchitl Gálvez está levantando.

“Afortunadamente cierran filas en el pan, que luego no se da mucho, pero en este momento sí se dio y a nivel nacional, están mandando un buen mensaje. Ahora la competencia es contra Beatriz Paredes, pero es una sana competencia, porque eso le da sabor y fuerza también. El PRI anda haciendo su chamba, el PAN anda haciendo su chamba, lo bueno es que no depende solamente de la votación, el 3 de septiembre se llevará a cabo el proceso, va a haber una encuesta que va a tener la ponderación del 50% y va a haber una votación que tendrá la ponderación de la otra mitad”.

Rubén Guajardo, entusiasmado, explica que “están organizando los padrones para que puedas ir a votar el próximo 3 de septiembre, en eso estamos, es un proceso que son diferentes etapas, que está llamando más la atención, que no hay limitantes de hablar de temas, inclusive de los gobiernos del PAN y del PRI en su momento, porque hay que aceptarlo, hay cosas que no se hicieron bien”.

No hay limitante de que en los foros se pueda debatir y decir cómo están las cosas. Y al final pues va a haber una encuesta transparente y un proceso abierto a ciudadanos. “Los morenos –militantes de MORENA- dicen que todo está bien pero hay que ser responsables”.

Sobre el panorama local, Rubén Guajardo señala que ha habido renovaciones dentro del PRI, el PRD todavía tiene poquita pero fuerza al fin. Y hubo cosas extrañas que sucedieron en San Luis, el que más juntó firmas fue Santiago Creell y ese fue un mensaje, que Santiago está fuerte en San Luis Potosí, hicimos la chamba, quedamos en primer lugar en el estado de San Luis, no sé cómo quedaron otros estados, pero creo que fue un buen resultado. Al final, yo creo que la coalición, en este caso el PAN, el PRI y el PRD, tendrán que, después de esta etapa de Xochitl, pues replicarlo.

“Estoy convencido que en México, y más en San Luis Potosí, ha habido una transición democrática donde la gente ya sabe que en este caso en específico, con programas sociales o con la línea, votan libremente. Aún así, todavía hay delitos en materia electoral penal o delitos en materia administrativa electoral. Suceden actos que no son correctos, nos falta evolucionar para poder ser una democracia de mejor nivel”.

Rubén Guajardo dijo que “la ciudadanía ha ido educándose y hay grandes ejemplos. En el 2018 y 2021 tuvimos dos alcaldes diferentes totalmente del mapa político que quisieron reelegirse y no pudieron. ¿Y por qué? Si traes el partido, el programa social, la proyección mediática, no hay explicación. Yo creo que el ciudadano ya aprendió a que si no le cumples y no haces bien tu trabajo, te castigan. Y esa es la democracia”.

La oposición en el 2024 se tiene que unir porque no hay de otra. El PRI ahí trae sus detalles, en el PAN no podemos cantar mal las rancheras aunque ya se están cerrando filas. El PRD tiene que todavía establecerse más como partido de poder. Perdieron el registro local y me imagino que ellos van a buscar conseguir el registro para el 2024. Pero en la circunstancia y en el objetivo que necesitamos, necesitamos ponernos de acuerdo y salir unidos. No hay de otra.

El PVEM será una aplanadora en SLP?

Yo les gané, yo saqué 34 mil 500 votos y ellos sacaron 19 mil en el Distrito 2. No me confío porque en la democracia esto cambia en 15 minutos. Por eso hay que trabajar.