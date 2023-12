Microempresas no están en condiciones de soportar impuesto verde: Coparmex

Mientras que las grandes empresas ya están reguladas en cuanto a la emisión de gases efecto invernadero, las Mipymes no están en condiciones de soportar un nuevo impuesto, señaló Juan Marcos Fierro, integrante de la Comisión de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Esta semana se aprobó en comisiones legislativas el paquete económico 2024 del gobierno estatal, mismo que contempla la creación del denominado impuesto verde, que pretende gravar las emisiones de gases efecto invernadero en las empresas a partir de una tonelada.

Al respecto, el empresario señaló que hace falta precisiones en la propuesta, pues por ejemplo, se dice que se va a cobrar el impuesto a quienes generen a partir de una tonelada de gases efecto invernadero, que pueden ser CO2, metano, entre otros, y son muchas sino es que todas, las empresas quienes caerían en esta característica, desde tortillerías, panaderías, inclusive los hornos crematorios de las funerarias, pues el mismo consumo de energía eléctrica genera emisiones si se considera que ésta se genera con combustibles fósiles.

En ese sentido, destacó que al menos en la Coparmex, el 80% de los afiliados son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) que apenas se recuperan después de la pandemia, algunas inclusive desaparecieron debido a la crisis económica, por lo que no están en condiciones de soportar un nuevo impuesto.

Por otro lado, mencionó que desde la firma del Acuerdo de París 2015, México asumió una serie de compromisos para disminuir las emisiones al medio ambiente, por lo que el gobierno federal ya regula este tema en las grandes empresas, "a partir de 2015, las empresas que emiten mil toneladas para arriba de CO2 están reguladas".

En ese sentido, dijo considerar que se debe establecer otra base si avanza este impuesto, ya que "no hay tecnología en el mundo para que una empresa no emita una tonelada de CO2", por lo que mencionó que en todo caso, el gravamen debería estar orientado no sancionar la emisión de gases, pues sería "un permiso para contaminar, sino que haya incentivos para las empresas para bajar las emisiones con la tecnología que se encuentra disponible en este momento".

Por éstas y otras consideraciones, señaló que no es viable crear un nuevo con tanta premura, pues al menos en otros estados que también tienen este tipo de impuestos, "siempre han ido de la mano con el sector productivo en mesas de trabajo".