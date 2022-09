Mexquitic de Carmona con interés de formar parte del Interapas

El alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, se pronunció por hacer una fuerza única entre los municipios que se benefician de la cuenca hidrica del Altiplano que comparten con la zona metropolitana, para tomar acciones e inversiones conjuntas para resolver el tema del agua en los siguientes años.

Respecto al interés del municipio de Mexquitic de Carmona por formar parte del organismo operador de agua potable y alcantarillado, Interapas, señaló que su caso el de Villa de Reyes se podrían tomar acciones conjuntas. "Esto tiene que irse fortaleciendo y no debilitando".

Asimismo, con relación a la advertencia del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, de desincorporarse del organismo, destacó que no se ha recibido documento alguno, por lo que al momento no se ha generado alguna mesa de trabajo para dialogar.

El también presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, reconoció también que hay áreas de la Capital que no están al organismo, como son Escalerillas y la zona no delegacional. No obstante, "traemos línea de trabajo para incluir todo el territorio municipal.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí