México ocupa el tercer lugar en el continente en robo de identidad, recomendaciones para salvarte

De acuerdo a empresas de seguridad, México ocupa el tercer lugar en el continente en robo de identidad, y este delito puede derivar un mal historial crediticio, por lo que Wolfgang Erhardt Varela, vocero nacional del Buró de Crédito, emitió diversas recomendaciones para protegerse.

El vocero del Buró de Crédito indicó que “no importa tu edad, no importa tu sexo, no importa cuánto dinero tengas, los delincuentes van por todos y van según tu edad”, por ejemplo, saben que los jóvenes pasan mucho tiempo conectados en redes sociales y conocen sus gustos, de modo que si hay un concierto y se agotan los boletos, engañan con ofertas de boletos para hacer que las víctimas otorguen sus datos personales o financieros.

En el caso de los adultos, no pasan tanto tiempo en redes sociales, pero hacen uso del correo eléctrico, y es por ahí por donde envían supuestos avisos o requerimientos de bancos, dependencias o tiendas, “mandan casi 20 millones de mails basura todos los días con diferentes excusas” para orillar a que ingresen a un enlace en donde robarán su información; mientras que con los adultos mayores utilizan llamadas telefónicas y mensajes de texto, “te dicen que hay un problema con tu tarjeta de crédito, que te llaman del banco; el problema con estas llamadas por teléfono es que es muy fácil caer en la trampa”.

Lo anterior debido a que los delincuentes copian el procedimiento real de los bancos, varias personas participan en el engaño para simular que es transferido a otra área, e inclusive “pueden enmascarar los números, parece que te están llamando del banco”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

TECNOLOGÍA EN CONTRA

Alertó que no todas las aplicaciones móviles que se encuentran en los sitios oficiales de descarga son reales, “hay mucho defraudador que coloca ahí sus aplicaciones disque para ofrecerte créditos milagro que no existen”; al respecto recomendó que si una persona desea pedir un financiamiento, lo primero que debe hacer es buscar a la entidad financiera que lo ofrece en la página web de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en la sección de “Reus”, “si está, entonces puedes pedir tu crédito tranquilamente, pero si no está, ni le muevas, lo más probable es que no te vayan a dar nada, están buscando nada más captar tu información”.

Otra cosa que aprovechan los delincuentes es que las personas no cuentan con antivirus en su teléfono móvil o en su tableta, y muchos también se conectan a redes Wi-Fi públicas que normalmente dicen “red no segura”; su recomendación es comprar un antivirus, y no navegar por Wi-Fi público, especialmente si va a realizar compras o transacciones, “mejor te esperas a llegar a casa y conectarte a tu Wi-Fi o usas tu plan de datos”.

Las redes sociales también son fuente de información para los delincuentes, pues por ejemplo, periódicamente hay dinámicas que invitan a compartir datos como el nombre de la mascota, la fecha de nacimiento, la película favorita, “mucha de la gente joven utiliza el nombre de su mascota como password, entonces el delincuente lo sabe”.

Para ello recomendó cambiar las contraseñas frecuentemente, tanto de redes sociales como de aplicaciones de la banca, de correo electrónico y demás, “en el pasado se recomendaba 8 caracteres alfanuméricos como mínimo, eso ya no es suficiente, necesitas por lo menos 14 y cambiarlo cada mes, sí es una lata, pero ni modo, en esa realidad vivimos; yo he visto software que usan los delincuentes que generan passwords a una velocidad impresionante, entonces eventualmente le dan a la combinación y te abren tu cuenta”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

RECLAMACIONES

Explicó que normalmente, cuando una persona es víctima de robo de identidad y el delincuente utiliza su información para contratar un crédito, la víctima tarda un promedio de 90 días en darse cuenta, pues cuando hay pagos sin cumplir la entidad financiera que otorgó el crédito “se preocupa” y contacta a la persona para cuestionar la razón del impago.

Destacó que cuando esto ocurre, la víctima debe presentar una reclamación, para ello primero debe solicitar el Reporte de Crédito, señalar el problema, anexar evidencia de la entidad financiera y acreditar su identidad; Buró de Crédito presenta la queja a la entidad financiera y tiene 29 días naturales para responder, “si sale procedente modificamos tu Reporte de Crédito, en el caso concreto del robo de identidad se va a poner una clave observación con las letras ‘RI’ para que los otorgantes de crédito sepan cuando consulten tu buró, que ese registro no era tuyo”.

Si la queja no es procedente se puede presentar una declarativa en el Reporte de Crédito e ingresar una segunda reclamación; si la persona no desea continuar con el proceso ante Buró de Crédito también puede recurrir a entidades del gobierno que ayudan gratis: la Condusef si se trata de créditos financieros, Profeco si son créditos comerciales, y Prodecon si son créditos fiscales, “si se agotase el plazo que tienen los otorgantes de crédito para contestar tu reclamación, entonces tú tendrás la razón en automático y haremos la modificación que nos pediste”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

MEJOR PREVENIR

Para evitar pasar por estos procesos, el Vocero del Buró de Crédito recomendó utilizar dos herramientas que esta entidad ofrece de manera gratuita: Alértame y Bloqueo. Con Bloqueo, se niega el acceso al Reporte de Crédito de la persona que lo solicita, por lo que ninguna entidad financiera o tienda, podrá revisar su historial crediticio, “no importa si es una tienda departamental o de autoservicio, un banco o algún otro servicio, todos checan Buró, y si no pueden checar el Reporte van a decir: perdónenme, pero no es posible dárselo, y ese es el chiste, que no den crédito”.

El bloqueo del Reporte tiene duración de tres meses, pero la persona puede bloquear y desbloquear en el momento que lo desee por el tiempo que quiera con un usuario y contraseña, de modo que si desea contratar un crédito, puede desbloquear su Reporte en ese momento y volver a bloquearlo al terminar el trámite. Este proceso se puede realizar en la página web, vía telefónica o en la aplicación móvil de Buró de Crédito.

En este caso, es importante no olvidar el usuario y contraseña, “si pierdes tu usuario y contraseña y si te antoja un crédito hoy, no te lo vamos a desbloquear porque tú me pediste bloquearlo, y solamente logrando autenticarte con tu usuario y password lo desbloqueamos”; en caso de olvidarlo habrá que esperar a que venza el plazo de tres meses, entonces podrá volver a solicitar esta herramienta con un nuevo usuario y contraseña.

En el caso de Alértame, es un servicio que tiene duración de un año y consiste en el envío de alertas cada vez que se generan cambios en el Reporte de Crédito o que alguien trata de consultarlo, “entonces si ves que una empresa está viendo tu buró sin tu permiso, es un indicio de robo de identidad, puedes meter una reclamación gratuita con el Buró de Crédito y frenar que el crédito se obtenga”.