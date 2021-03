"Mexicanos al borde del precipicio", por violencia y pandemia: Priego Rivera

"El mexicano está siempre al borde del precipicio" debido a la violencia y la pandemia, indicó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, quien sugirió que al no cumplir su tarea de garantizar la seguridad de la población, el Estado se encargue de la reparación integral del daño a las víctimas.

Luego de que la Fiscalía General señaló que la línea de investigación apunta a que el asesinato del presidente de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez obedece a su ámbito personal, el sacerdote pidió que independientemente de ello, "no se deje sin castigo a quien haya cometido este crimen, aunque sea personal, el que lo hizo tiene que pagar".

Señaló que lamentablemente esto es lo que se vive en México, "un ambiente contaminado de violencia, en que esta sea la manera de morir, si no es de Covid es de bala", incluso hizo alusión a la frase del Presidente Andrés Manuel López Obrador: abrazos, no balazos, y dijo que "los abrazos se los dan a los sicarios y los balazos nos los dan a la sociedad civil".

En ese sentido, sugirió que al no cumplir el Estado con su obligación de garantizar la seguridad de la población, se haga cargo de la reparación integral del daño, "en los países civilizados se hace eso, puesto que ocurrió algo que no debió haber ocurrido, y que eso me compete a mí como autoridad, estoy en el deber de ayudar a salir adelante".

Priego Rivera recomendó al Estado que "en lugar de estar gastando el dinero sin ton ni son, que se ponga a gastar en cosas que realmente importan, puesto que yo no te pude defender, te voy a ayudar, y estoy seguro que si el Estado tuviera que tapar esos baches, se pondría las pilas porque le saldría muy cara la delincuencia".