Mes de las Misiones y mes del Rosario, Arzobispo agradece a doctores

“Los misioneros desde un principio se han encontrado con adversidades complejas, retos y problemáticas diversas, y con la ayuda del Espíritu Santo se han encontrado con personas dispuestas a recibir esa Buena noticia del Evangelio, y a llevar su vida unidos a Cristo, aunque claro está que hay realidades muy tristes, como la de los pobres, marginados, indígenas olvidados, ancianitos abandonados, niños golpeados, personas que carecen de hogar, que no tienen trabajo, ni para comer, como los migrantes que dejan su tierra natal para buscar una vida digna, y muchos otros que no llevan su vida apegada al Evangelio, por eso la Iglesia ha estado misionando en diferentes ámbitos. Por ejemplo tenemos a las Hermanas de la Caridad, para ayudar a los más necesitados, igual ayudamos a nuestros hermanos migrantes y aquellos que padecen pobreza extrema. La Iglesia cuenta con muchos centros de ayuda y áreas de pastoral para hacer labor social y practicar la caridad cristiana en todos los aspectos. Desde luego también vamos con los hermanos que han fallado espiritualmente, con los que se han apartado de Dios, como los que están en un Centro de Readaptación Social y hermanos más abandonados, que los atienden las diversas parroquias de la Arquidiócesis Potosina, pues siempre ha estado ahí la Iglesia Católica”.

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, luego de celebrar la solemne concelebración Eucarística por el Día Mundial de las Misiones, en la S.I. Catedral Metropolitana potosina.

“Todos tenemos que buscar esos valores humanos que tenemos, precisamente, por estas tristes realidades que vivimos, porque a veces estamos centrados en nosotros mismos y nos olvidamos de los que están a nuestro lado, padeciendo cualquier tipo de situación adversa. Por eso toda persona, creyente o no creyente, Cristiano o no Cristiano, es importante que todos podamos construir positivamente un mundo mejor, y ayudar a los que están totalmente abandonados o marginados”.

“Todos estamos llamados a construir algo bueno, algo nuevo que Dios nos pide hacer a cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupemos y desde nos encontremos, porque sino otros van destruyendo esas alegrías, esa convivencia, esa armonía que en cada hogar y en cada persona debe prevalecer”.

En su mensaje dominical dijo el jerarca:

“Quiero invitarles a todos los creyentes a seguir aprovechando este mes de Octubre, “Mes de las Misiones” y “Mes del Rosario”, no dejen de pasar de largo estas oportunidades de fe para que comprueben que la vida es muy hermosa, porque tenemos el mensaje maravilloso de Jesús que nos invita a ser sus discípulos y misioneros, y precisamente el Rosario se compone del Evangelio, de los Misterios Gozosos, Dolorosos, Gloriosos y Luminosos, que son las mismas vivencias y experiencias de Jesús, como la Anunciación, la Visitación, el Padre nuestro. Es preciso llevar ese mensaje de esperanza, de amor, fe y consuelo a quienes no han tenido la alegría de saber de Dios y si sabe algo, no ha acabado de conocerlo realmente y no tienen paz en su vida”.

“Si hay alguien que conoce a Dios, se propondrá cosas buenas y nuevas en su vida, le dará sentido a lo que acontece, a las adversidades, metas, alegrías, pero también le da sentido a su estar entre los demás, a ser un buen ciudadano, porque también ahí se manifiestan los valores del Reino de Jesús”.

“Desde el principio el Señor Jesús envió a sus 12 Apóstoles, y desde ahí se fue manifestando su misión con su presencia, luego envió otros 72, Él, en primer lugar, quiere unir a su misión no sólo a los Obispos, Sacerdotes o Religiosos, sino a todo creyente, porque en todos ha depositado un tesoro muy grande, su amor, Espíritu Santo, su paz, y hoy tenemos que llevarlo con mucha alegría y sencillez, porque es proponer una noticia que para nosotros en la fe, es la más hermosa noticia que hemos encontrado con Dios que nos ama”.

FELICITACIÓN Y RECONOCIMIENTO A LOS DOCTORES

MI FELICITACIÓN Y RECONOCIMIENTO

“Desde muy temprano pedí por todos los Médicos en su día y ofrecí la Eucaristía por cada uno de ellos, porque una persona que se dedica a ayudar al prójimo, siempre es digno de reconocimiento, de admirar, y de agradecer su gran humanismo”.

“Qué bueno que ellos con esa gran vocación, profesión y misión que han sabido discernir y ahora servir, y que han puesto tanto esfuerzo desde sus estudios, vaya nuestro reconocimiento y felicitación a todos ellos que sirven a la sociedad”.

“Les agradezco mucho sus servicios, conozco muchos médicos; cuando estuve enfermo y fui operado me atendieron muy bien, y por eso admiro su calidad humana, moral, su don de servicio, su apoyo moral e incluso espiritual. Unos no creían y se volvieron a la fe, gracias a Dios. Siempre experimenté la ternura de Dios en ellos. Yo los felicito, les agradezco y les reconozco la tarea tan ardua que llevaron durante la pandemia, pues aparte de las situaciones de salud, daban consuelo, ternura y fortaleza en esos momentos tan críticos y dolorosos”.

“Es de admirar su gran labor, tan ardua, tan cansada que han llevado, porque sin conocer a alguien le sirven con verdadera vocación de servicio y eso es todavía más de agradecer porque lo primero para ellos es la salud de sus pacientes”.

“Gracias por velar por nuestra salud. Hay incontables testimonios de amor de ellos hacia sus pacientes y son de admirar verdaderamente, pues unos perdieron la vida al estar atendiendo a sus enfermos, en esta pandemia, porque también se contagiaron. Unos decían aún intubados, que estaban agradecidos con Dios por haberles permitido servir al prójimo, unos, desgraciadamente fallecieron pero se fueron satisfechos del deber bien cumplido”.

“Ellos mejor que nadie saben lo mucho que costó la pandemia, vivieron una experiencia humana y solidaria, de gran ternura hacia sus pacientes”.

“Que siempre puedan seguir promoviendo la salud integral de sus pacientes, y la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.