Mercado República: más de 40 años de cultura, tradición y santería

Fundado hace más de 40 años, el Mercado República, es un espacio de cultura y tradición, en donde se pueden consumir productos potosinos y en cuyos pasillos se puede caminar entre flores, comida, ropa, incluso disfraces, pero también entre imágenes de la Santa Muerte, de San Benito, de la Virgen de Guadalupe, velas para atraer la suerte, para que te vaya bien en la escuela, con el dinero, el amor, además se pueden comprar ramos para limpias, entre otras cosas que la gente busca para que le vaya mejor.

De acuerdo a Joel Enrique, quien se dedica a la venta de ramos de diferentes hierbas, usadas en ramos para barridas, el número de personas que acuden al mercado a buscar una opción para mejorar su suerte en los trabajos o de sus negocios, se ha incrementado en las últimos meses, incluso hay quien compra hasta 10 ramos.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis





Por la situación económica que se vive, si se ha incrementado el número de gente que busca viene por ramos para su negocio los de la limpia, hierbas para baños, que los santaneros les piden y han mejorado cuando los usan, como son el pirul, alfalfa, ruda, romero, albahaca, perejil, yerbabuena, entre otras, también tenemos huevo para las limpias, es orgánico y lo traemos de los alrededores de San Luis

En tanto para Gustavo Ángel Hernández Escandón, quien está en el local 60 del mercado República, donde se pueden encontrar productos como veladoras, riegos de negocios, inciensos, imágenes de la Santa Muerte entre otras, pulseras de San Benito, collares, entre otros productos utilizados para atraer la buena suerte, abrir los caminos del amor, cada día disminuye el número de gente que cree en este tipo de cosas.

Sin embargo, hay quien aún tiene fe y continua adquiriendo artículos que le benefician en su día a día, asegurando que se trata de una inversión “la gente viene a comprar cosas para que les vaya en su trabajo, para tener dinero, ya sea una loción una veladora, para abrir caminos, hay negocios que tienen envidiados y nosotros les podemos ayudar”.

Productos Potosinos

En el mercado también destaca la venta de productos potosinos, como es el caso de Felipe Nájera, que desde hace 7 años, todos los días viaja desde Santa María del Río a la capital, para ofrecer sus productos, que son de temporada, como la nuez, piñón, miel y aguacate, los cuales dice, se venden bien y aunque no gana mucho, si le permiten sacar adelante sus gastos “Desde hace siete años, vengo todos los días desde Santa María, llego aquí las 8 de la mañana y me voy a las 3, no es mucho, pero si sale para vivir” dijo el comerciante.

En tanto Gabriel Isaac, quien trabaja en una hierberia, que tiene más de 30 años de antigüedad, la cual es propiedad de su familia, asegura que le dan prioridad a productos de San Luis, como son el jengibre, la cúrcuma, hierbabuena, las mentas, la buganvilia, entre otras que son traídas de municipios de la huasteca, Mexquitic, de Villa Hidalgo, entre otros municipios, ya que tratan de generar una cadena productiva.

Bajas Ventas

Si bien la mayoría de los negocios en el mercado República se han estado recuperando, aun no alcanzan el nivel que tenían antes de la pandemia, pues están vendiendo el 50 por ciento menos, como lo dice Susana Ávila, quien trabaja en una florería del lugar, quien reconoce que hay temporadas altas, como el día de la madre, en donde si hay ventas, pero en lo que se refiere al día, menos gente entra al mercado y eso se refleja en menos ventas.

La Seguridad

Uno de los problemas que enfrenta el mercado República, es la seguridad, pues constantemente se registran robos entre quienes acuden a realizar alguna compra, sin que se tenga la presencia de policía en la zona, la cual aparece, de acuerdo a los propios locatarios, cuando ya se cometió el delito y en muchas ocasiones, se llevan a quienes no cometieron el robo.

“viene la gente, si traen una cadena, algo llamativo, se las arrancan y se van, también las carteras, lo malo, es que no hay presencia de la policía, llegan cuando ya pasó el robo y se llevan a quien no es, creo que si es un tema en el que si se debe de trabajar” dijo el dueño de unos de locales, que pidió no dar a conocer su nombre, por temor a una represalia.