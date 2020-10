Mejoría en seguridad y su percepción "no ocurre de la noche a la mañana": Jaime Pineda

La mejoría en la seguridad y la percepción de ello, no ocurre "de la noche a la mañana", señaló Jaime Ernesto Pineda Arteaga, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el tercer trimestre del año aumentó la percepción de seguridad en el país, incluso a nivel nacional alcanzó un porcentaje que no se veía desde hace cinco años.

Local Inseguridad se ha visto incrementada por el virus: Leal Tovías

Lo anterior porque de acuerdo a la ENSU, el 67.8% de la población mexicana, considera que la ciudad donde vive es insegura, mientras que en marzo la percepción de inseguridad era de 73.4%.

En el caso de San Luis Potosí, en marzo el 87% de la población consideraba insegura la ciudad, mientras que en la medición de septiembre disminuyó a 83.6%, aunque esta cifra es mayor a la de septiembre de 2019, cuando el 80.1% de los potosinos, consideraba que la ciudad donde vive, es insegura.

Al respecto, el Secretario de Seguridad Pública indicó que se mantienen los esfuerzos por mejorar no sólo la percepción, sino la seguridad por sí misma, "lo más importante es no bajar la guardia, y no es de la noche a la mañana, es un trabajo que no debemos desatender, al contrario, hay que aplicarnos en eso".

Respecto a si es necesario reforzar con personal o equipamiento, indicó que las corporaciones de seguridad trabajan de manera coordinada para hacer más eficiente el trabajo, y aunque señaló que en materia de leyes sí hay algunas modificaciones que desde los cuerpos policiacos consideran necesarias, no precisó cuáles serían.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Continúa a la alza incidencia delictiva en SLP

Local SLP ocupa el lugar 12 en incidencia delictiva y destaca en violencia de genero a nivel nacional