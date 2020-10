Eliminar FORTASEG provocaría catástrofe en materia de seguridad: Coparmex

Es muy lamentable que el 2020 será el año más violento de la historia de México, pues ya ha superado a 2019 que fue el año record en muertes dolosas. En ese contexto, eliminar los recursos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) destinado a municipios, podría redundar en una auténtica catástrofe en materia de seguridad.

Así lo manifestó el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Julio César Galindo Pérez, quien hizo un enérgico llamado a los legisladores federales por San Luis Potosí a que “en un posicionamiento firme se haga una reconsideración y una cirugía mayor” al Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, para que sea restaurado el FORTASEG.

Local Potosino dirige instituto policíaco en Zacatecas

Recordó que por más de 14 años el recurso para las policías municipales siempre había llegado puntualmente, y éste ha servido para la profesionalización de las corporaciones, su capacitación e inversión en infraestructura; financieramente hablando, es muy importante para la compra de uniformes, patrullas, cámaras, renovación de armamento, de chalecos antibalas, etc. No obstante, algunos alcaldes han señalado que sin estos recursos no podrán ni hacerle frente a las nóminas de sus elementos.

“Si perdemos estos recursos corremos el gravísimo riesgo de que nuestras policías municipales pierdan ese seguimiento y planeación; es un tema que a todos los ciudadanos nos preocupa y nos ocupa porque es un factor importante para el desarrollo y competitividad de SLP”, expresó.

Galindo Pérez apuntó que hoy el mayor problema que tenemos en los 58 municipios, a nivel estado y a nivel federal es la inseguridad, por lo que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno trabajar coordinadamente para combatirla. Aunado a ello, piden que se revise la estrategia nacional que se ha implementado, ya que desafortunadamente no ha dado resultados, y eso se ve reflejado en alto índice de robos a casa habitación, asalto a mano armada en la vía pública y el transporte público, y en los más de 61 mil víctimas de homicidios dolosos se han acumulado en lo que va la administración federal.

“En el presupuesto 2021 no se le destina absolutamente ningún recurso, esto es verdaderamente violentar al municipio libre y soberano de los más de 2 mil 450 municipios que hay en el país, y principalmente a los 58 municipios que hay en el estado”, añadió.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Fentanilo podría suplir al cristal en consumo: General

Local Autoridades indiferentes ante caso de menor desaparecida