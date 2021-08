Médicos denuncian irregularidades del Hospital Central

Médicos del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", denunciaron una serie de irregularidades que se están registrando al interior del nosocomio, afectando la seguridad laboral del personal.

Encabezados por Francisco Javier Lara, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Hospital Central, exigieron al gobierno del Estado, el cumplimiento de jubilación de casi una veintena de doctores de 60 años y más, además que la administración estatal asuma el pago de un adeudo de casi 17 millones de pesos que le debe a la Asociación Profesional Gremial de Médicos.

Muchos de los quejosos tienen años pidiendo que se les permita jubilarse y las autoridades sólo les prolongan el tiempo de este beneficio laboral y no les dicen nada "el gobierno no acepta y por eso también hay muchos médicos que se están yendo, le echan la culpa al Insabi y al Gobierno Federal pero no tienen nada que ver".

Dentro de esta contingencia sanitaria han crecido los problemas para aquellos que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus, como que no se les ha dado la homologación salarial, tampoco se las está reconociendo su antigüedad laboral.

"Nos hemos encontrado con un gobierno pusilánime, indolente, ante la situación actual que está aconteciendo; podemos decirle que hoy en día nos encontramos en una crisis de desabasto de insumos y material para trabajar, destacando que pese a esta situación los médicos desarrollan su labor de manera profesional para atender y salvar la vida de los pacientes que ingresan a esta institución".

Dejaron claro que quieren la jubilación de 18 médicos y que se les otorguen bajas laborales, entre otros.