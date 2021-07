Trabajadores de salud protestan, piden ser basificados

Trabajadores de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado provenientes de los municipios de Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala y Soledad de Graciano Sánchez, se manifestaron en la capital potosina porque buscan ser basificandos. Algunos llevan laborando 10 años en la dependencia y no tienen contratos que les den certidumbre laboral.

Desfilaron desde la Calzada de Guadalupe hasta las instalaciones de los Servicios Estatales de Salud, para destacar que aunque están haciéndole frente a esta crisis sanitaria de covid-19, siguen teniendo pésimas condiciones laborales, algunos ni siquiera cuentan con contrato laboral y no gozan de los mismos beneficios de quienes se encuentran sindicalizados.

Vestidos con el tradicional uniforme del personal médico, José Israel Ortega Galarza y Manuel Rivas Loaeza, especificaron que decidieron emprender una marcha pacífica para que les den estabilidad laboral pues desde casi una década centenares de trabajadores no tienen certidumbre laboral "no tenemos vacaciones, no tenemos derecho a onomástico, no tenemos derecho a primas dominicales, estamos unidos personal de diferentes hospitales del Estado".

Se unieron a una marcha nacional que es el Movimiento de Trabajadores de los Servicios de Salud más Basificación, MOTRASESABA, con el que piden bases urgentes para quienes laboran en el sector salud "queremos seguridad Social para todos los trabajadores y sus familiares además de la recontratación de los compañeros que fueron contratados en el 2019 por la urgencia de la pandemia, ya que a partir del pasado 16 de junio quedaron sin contrato y hasta la fecha no les han dicho nada".

Aunque no detallaron cuántos están en esta condición, explicaron que al cambiar de titulares en la dependencia, se registró un despido masivo y cientos de ellos quedaron indefensos.