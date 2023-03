Más de 100 médicos especialistas se integran al IMSS

“Yo sé que muchos de ustedes tenían inquietudes por el tema de seguridad pero quiero decirles que ya hemos trabajado con las autoridades municipales, estatales, para que todos los que están llegando a los hospitales del IMSS-Bienestar, se refuerce la seguridad en los alrededores de los hospitales, estoy segura que el gobernador les dará la misma garantía, aquí y en el interior del Estado, dijo Gisela Lara, directora general del IMSS-Bienestar.

Lo anterior al darle la bienvenida a 103 médicos especialistas que se integran al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS en la entidad potosina, fue acompañada por Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud del Gobierno de la República y Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cortesía | IMSS

En la recepción de Médicas y Médicos Especialistas que habrán de brindar sus servicios en esta entidad, Zoé Robledo Aburto mencionó “sabemos que han decidido brindar atención médica aquí, sabemos que han pasado años perfeccionándose, nos damos cuenta que esta comunidad presenta desafíos únicos y quiero decirles que estamos dispuestos a colaborar para hacer la diferencia para la derechohabiencia”.

Les aseguró a los médicos que llegan, lo hacen a un Estado que vive tiempos de transformación porque está en el proceso de transferencia del IMSS-Bienestar “ya se hicieron diagnósticos, levantamientos, el trabajo en muchas unidades, pero queremos avanzar y hacer más, queremos revisar dónde se necesitan residencias y fortalecimientos de diversos servicios que ya empieza a verse reflejado en adquisición de servicios para los hospitales grandes y de fama de San Luis Potosí”.

Tanto el director general del organismo sanitario nacional como el mandatario potosino firmaron el segundo convenio de Acuerdo de Acciones Generales para fortalecer relaciones entre el Estado y la Federación.

Cortesía | IMSS

En su intervención el secretario de Salud del Gobierno de la República Mexicana, explicó que al año se hacen 50 mil exámenes de evaluación, mismo que pasan unos 10 mil médicos especialistas y el gobierno de México ha identificado que siguen faltando profesionales de salud “la medicina está fragmentada, y por eso tenemos que formar cuidadosamente a los médicos que van a estar bajo una especialidad. La salud ha cambiado, hoy ser médico es ser otro a comparación de hace años, por eso tenemos que ir motivando a gente con disposición para seguir siendo el Eje Central en salud”.

El jefe del Estado potosino soslayó que en Agosto del año pasado sumó a San Luis Potosí al programa del IMSS-Bienestar, donde va aventajado, “el sistema sanitario estaba en ruinas, nuestra ex secretaria de Salud fue enjuiciada y regresó 50 millones de pesos en cajas de huevo en efectivo, de cuánto sería el efectivo para que alcanzara a regresar esa cantidad y empezamos a reconstruir hospitales como el de Rioverde, Valles. Esas historias de la gente que vendía su patrimonio para poderse salvar de cuestiones de salud ya no se ven en este gobierno, queremos que derechohabientes y no derechohabientes tengan acceso a la salud, queremos un acceso más justo a la salud”.

Urgió a los funcionarios de la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado para que se concluya la transición a IMSS-Bienestar, porque la salud debe ser un tema para todos y no un asunto de política.

En este acto protocolario que ocurrió en el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, conocido como el IMSS de Zapata, no se permitió el acceso a los medios de comunicación, ni tampoco hubo información oficial. Fue a través de las redes sociales que se pudo conocer el contenido de esta visita de las autoridades nacionales del sector salud.