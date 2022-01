Mantienen vigente campaña de recolección de desechos electrónicos y sustancias tóxicas

El Ayuntamiento capitalino mantiene vigente la campaña de recolección de desechos electrónicos y sustancias tóxicas, que todavía recibe en la Unidad Administrativa Municipal.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos recordó que los dispositivos electrónicos cuentan con materiales o sustancias tóxicas que contaminan si se desechan de forma habitual, entre la basura doméstica o en basureros clandestinos.

Así, se sigue invitando a la ciudadanía a desechar de manera correcta sus artículos eléctricos que ya no utilizan, y lo hagan en el contenedor especial.

El deshacerse de esos desechos en depósitos de la basura corriente constituye un riesgo para la salud, porque sus contenidos de mercurio y otros materiales pesados se convierten en fuentes contaminantes que envenenan el subsuelo.

Los residuos electrónicos externos como los llamados “mouses”, tarjetas de computadoras madre, teclados, CPUs, cinescopios monocromáticos de las antiguas televisiones, hornos de microondas, etcétera, deben depositarse en el citado depósito.

También se solicitó no abandonar este tipo de basura en la vía pública para evitar no sólo la contaminación en calles, avenidas y/o camellones, sino para que no se colapsen las alcantarillas o bocas de tormentas.

