Magna festividad en el Templo de San Agustín de la zona centro de la capital potosina

“Una Fiesta Religiosa de un hermano Santo nos hace descubrir que sí es posible alcanzar la santidad, logrando grandes metas, claro está que unidos a Dios, porque los Santos encontraron a Dios inspirados en el amor del Buen Pastor”, enfatizó el líder espiritual

“El ejemplo de San Agustín nos llena de esperanza, para que nos propongamos siempre algo nuevo para transformar nuestra vida como él la transformó, para renovarnos como él lo logró, y al conocer la verdad de Dios dio frutos abundantes de salvación”.

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, al presidir la solemne concelebración Eucarística en el arquitectónico y bellísimo templo de San Agustín, ubicado en la zona centro de la capital potosina, donde estuvo acompañado del Padre Superior, Fray Armando Campos Díaz, O.S.A., de los Sacerdotes de la Orden de San Agustín y de un gran número de Sacerdotes Diocesanos del Decanato de Nuestra Señora de la Expectación, al cual pertenece este templo de imponente y singular belleza.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

En su emotiva y sabia homilía dedicada al Doctor de la Iglesia, fundador de la Orden de San Agustín, a quien le debemos la hermosa frase “Ama y haz lo que quieras” y considerado el Santo más humano y el humano más Santo: San Agustín, el jerarca católico indicó:

“Recordemos como las fiestas del pueblo de Israel siempre llevaban un compromiso, obviamente con Dios, pero también un compromiso con la comunidad, como el perdonar las deudas y las ofensas, el ayudar al pobre y hacer el bien en todo lugar y momento”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

“Cuántas situaciones, formas de pensar puede haber en nuestras familias, o alrededor de nuestros adolescentes y jóvenes, pero el Señor Jesús nos habla de ese conocimiento del bien, del amor y de la verdad que tiene de Su Padre, y nos dice: “Yo soy el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas” palabras que nos deben llevar a ese compromiso con los demás, “Doy la vida por mis ovejas”, y así San Agustín, como Obispo que fue, cumplió esa promesa de Jesús de “dar la vida”, como hasta hoy nos dice “Tengo otras ovejas que no son de éste redil, es necesario que las traigan”.

“Puede ser otro redil de muerte, de confusión, de tantas ideologías, que van como arropando a tantas personas, y el Señor sabe que tiene que ir a diferentes rediles, a traer las ovejas para que tengan vida”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

“Eso nos pide cambiar nuestras actitudes y lanzar la mirada al joven San Agustín, que es muy ejemplar, porque tenía la gran necesidad de conocer la verdad sobre todas las cosas, y una mente inquieta que siempre debe existir y debe ayudar a que todos, especialmente a los adolescentes y jóvenes para que tengan ese gusto y ese gozo por una verdad”.

“Por otra parte vemos como su Madre: Santa Mónica, ora mucho, nunca dejó de orar por su conversión, nunca perdió la constancia, la tenacidad, pero además de conocer la Palabra de Dios y manifestar la caridad y el amor en las verdades que creemos, como Mamá lo demostró y le ayudó a descubrir la verdad plena en un mundo lleno de confusiones, de división. Veamos pues la importancia de unirnos en la verdad que es Dios, la importancia de fortalecer nuestro espíritu con el amor. La única revolución que se necesita es la de la ternura de Dios, la revolución del amor, es la que urge hacer”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

“Y vamos por esos rediles que se van llevando a muchos de nuestros familiares, tal vez a rediles de muerte, donde no hay pastos verdes, donde no hay quien cuide, donde no hay interés por el otro, más que interés por el Dios dinero, o el Dios fama, eso le pasa de alguna manera a San Agustín, que tenía la inquietud de la verdad y se va con los maniqueístas, pero Dios lo fue llevando hacia un rincón y lo deja sin escapatoria, para encontrarse con la Verdad plena”.

“Hoy tenemos que hacer una expresión más grande de nuestra fe, en nuestra familia, en nuestra Diócesis, de ese redil de vida que son las comunidades parroquiales, aquí este templo y esta Orden de San Agustín es un redil de vida, como lo es cada parroquia, cada templo, cada comunidad y cada persona, qué mejor que buscar esa verdad aquí. Seamos esa Iglesia que vive en la verdad”.

“San Agustín hubiera sido un filósofo destacado de su tiempo, no lo dudamos, pero el Señor lo quiso llevar a la Verdad plena, por eso en sus escritos profundiza por el bien y la verdad”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

“El relativismo que vivimos ahora nos lleva a que cada quien piense que tiene la verdad, como lo decía el Papa Benedicto XVI, por eso qué importante es vivir en la verdad, enamorados de Dios y sabernos en ese redil donde ese Buen Pastor nos cuida y nos conoce”.

“Qué alegría sería que tantas personas mexicanas, siendo hábiles y creativos para generar la muerte y el mal, mejor estuvieran en esa verdad de Dios y fueran creativos para realmente hacer un desarrollo y un crecimiento en nuestro país, lleno de problemas y divisiones. Qué importante es el amor y la verdad. Nuestro hermano San Agustín es uno de miles y miles de testimonios de fe y de amor vividos”.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

“Agradezcamos a Dios esta fuerza que nos da, agradezcamos es búsqueda que hay, pues Dios nos busca a cada uno de nosotros, a mí mismo como Obispo, para estar en la fuentes de la verdad, del amor y de la vida, y así reconozcamos con alegría el testimonio de alguien que nos dejado cosas hermosas de santidad”.

“Cuando alguien dedica su mente, su capacidad, su fuerza interior al mal, buen sabemos que tenemos graves consecuencias, como ahora las constatamos. Pero Dios quiere algo más de nosotros, quiere que llevemos con valentía la alegría del amor de Dios”.