Maestros "toman" instalaciones de la SEGE; les deben sueldos y bonos

Maestros de los Centros de Bachillerato Comunitario (CEBAC) tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEGE) debido a que se les adeudan meses de trabajo, el bono de permanencia, becas para los hijos de maestros, entre otros, por lo que piden que se les pague de inmediato.

Desde temprana hora, alrededor de doce maestros de San Luis Potosí impidieron el paso a la dependencia estatal, pusieron candados en las rejas de la institución para exigir que se les pague lo que se les adeuda y colocaron algunas pancartas en las que destacan varios mensajes contra la autoridad estatal.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

“Exigimos el pago de seis horas de inmediato”, “Señor secretario, por favor voltee a ver a los Centros de Bachillerato Comunitario, ya es mucho, nadie parece importarle nuestra situación de abandono en todos los aspectos”, “Señor secretario, CEBAC en el olvido total, sin pago de enero-febrero, marzo-abril y meses de 2023”, “Exigimos el restablecimiento inmediato de gastos médicos mayores y que aparezcan los millones de pesos de cuotas aportadas”.

Son alrededor de 600 maestros de las cien escuelas afectadas, los que actualmente atraviesan por esta difícil situación, sus instituciones educativas se localizan principalmente en los municipios de la huasteca potosina. Los docentes de CEBAC decidieron quedarse en los salones de clase, y mandar una comitiva de directivos para que protestaran y exigieran sus derechos, pero sí dieron clases a sus estudiantes.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

A estos docentes de CEBAC se les adeudan alrededor de 13 mil pesos por mes trabajado, la gran mayoría de ellos no puede tener otros trabajos y por ese motivo urgen a la autoridad educativa a que asuma los pagos pendientes.

Se impidió el paso a los trabajadores de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, quienes se fueron a desayunar a los alrededores o se quedaron en su casa, en tanto terminaba la movilización.

Las autoridades educativas de la institución, llegaron a tomar exclusivamente los nombres de las doce personas en protesta y que tienen tomadas las instalaciones de la SEGE para pagarles solamente a ellos, motivo por el cual los quejosos refirieron que se quedarían ahí porque buscan que el pago se realice al resto de la comunidad de docentes afectados.

Cortesía

Ulises Delgado, estuvo reportando desde la SEGE que se apersonaron elementos de vialidad municipal para presionarlos tomando fotografías a sus vehículos.

“Estamos aquí frente a la reja y sobre todo los maestros de las prepas de la Secretaría de Educación en el Estado, un grupo aproximado de 12 casi 15 maestros tomamos las instalaciones, bloqueamos la entrada principal, para que se nos pague, porque no han dado ninguna respuesta de parte de aquí de la Secretaría y estamos esperando al secretario de Educación”.

No saben si el día de mañana continuarán con movilizaciones o nuevas manifestaciones pero advirtieron que ya no pueden tolerar más esta situación, toda vez que no hay manera de que puedan sobrevivir más, sin sus salarios.