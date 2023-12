Maestros protestan por impago de pensiones y prestaciones en SLP

Maestros jubilados de Telesecundaria, hicieron a un lado los festejos decembrinos para protestar en pleno 29 de diciembre en la dirección general de Pensiones y en Palacio de Gobierno, el motivo fue que no les pagaron hace cuatro días. Dicen necesitar la pensión para pagar médicos y medicinas, por lo que dejaron la comodidad de sus hogares para exhibir a las autoridades.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Miguel Montenegro, Secretario de maestros Jubilados y Pensionados de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, explicó que los docentes tomaron la determinación de protestar y se hicieron presentes incluso vinieron desde la Huasteca Potosina para sumarse a esta movilización multitudinal, misma que sorprendió a propios y extraños, pues nadie se esperaba que en plenas fiestas navideñas y de fin de año se registrara una protesta de este tipo.

Como primera medida, bloquearon la calle de Madero, justo en el Centro Histórico de San Luis Potosí, porque aún no reciben el pago de la última quincena del año y su incremento salarial con retroactivo. En un documento entregado se lee: "exigimos el pago en tiempo y forma de nuestra pensión, ya se volvió una rutina que mes tras mes, tenemos que salir a las calles a pedirle pague nuestra pensión, cuando es un derecho que nos ganamos como trabajadores del Estado, de acuerdo a la ley de Pensiones y Prestaciones sociales para los trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí en su artículo 60 y al pago del incremento salarial de acuerdo al mismo artículo, en su fracción segunda. Ya basta de engaños".

Los jubilados de Telesecundaria tenían que recibir el pago de su última quincena del año, el pasado 25 de diciembre, junto con el pago de todas sus prestaciones, pero hasta este viernes 29 de diciembre del 2023, no han recibido nada. El coraje y la impotencia los obligó a hacerse presentes en las vialidades de la ciudad.

Los quejosos lamentan que, durante todo este año, tuvieron que manifestarse mensualmente, debido a que no se les pagaba a tiempo la pensión, por lo que pidieron al Estado una solución para que se les entregue lo que les corresponde y exigen que en el 2024 no vuelvan a registrarse estos retrasos. Solicitaron la renuncia del secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Omar Valadez Macías, a quien calificaron de incompetente, porque no ha pagado la pensión en términos del dictamen de jubilados y pensionados.

Son cerca de mil 700 jubilados en todo el Estado, quienes aún no reciben su quincena, el incremento salarial y el retroactivo de enero a octubre de 2023, pago de becas del ciclo escolar 2020 - 2021, pago de finiquitos a jubilados y pensionados de los años 2019, 2020, 2021, 2022, y 2023, a los cuales en promedio se les adeuda cerca de 25 mil pesos.

La delegación D-IV-26 se sumó a este movimiento, donde señalaban que los mil 700 docentes exigen el pago de su pensión y se inconformaban porque en los últimos años han tenido que salir a las calles para que les paguen, "son más de 34 años que nos desempeñamos como profesores de Telesecundaria en los lugares más apartados del estado de San Luis Potosí, obteniendo el derecho a recibir pensión que cada mes se nos regatea como ahora sucede con el aguinaldo y retroactivo, lo cual nos obliga a pasar de ser adultos mayores a salir a las calles, a exigir lo que por derecho nos corresponde, queremos informarle a la sociedad potosina de los atropellos que está cometiendo el estado en contra de nosotros y nuestras familias. Les pedimos su comprensión y tolerancia por las molestias que esto les ocasiona".

No descartaron tomar otras medidas y tomar otras vialidades para que la autoridad les deposite su jubilación de manera inmediata.