Maestros dicen no estar preparados para aplicar estrategias de la Nueva Escuela Mexicana

Maestros potosinos se dicen poco preparados para la aplicación del modelo de la Nueva Escuela Mexicana, básicamente porque no han recibido mucha información de este y además hay poca capacitación.

Cuestionada sobre la entrada en vigor de esta estrategia nacional educativa, Mónica Ramírez Arzola, docente de educación básica en el ámbito privado refirió que el sector magisterial no está preparado.

"No considero que estemos listos. Se ha estado recibiendo solo los aportes de los Consejos Técnicos Escolares. No lo considero suficiente. Hasta el momento no me queda claro como abordar las propuestas del nuevo modelo en cuanto a la elaboración de los planes".

La maestra de educación especial, María de las Mercedes Villegas, refiere que aún falta más información y capacitación y que los datos que existen hasta ahora son insuficientes.

"La información, los retos a los que se podría enfrentar es a que cada maestro implemente el modelo educativo a como lo haya entendido. no hay todavía una claridad a dónde se quiere llegar, falta revisar libros de texto, como van a hacer, bajo qué aprendizajes, ya que se supone que cada maestro será el que elija los aprendizajes de acuerdo al contexto de su grupo".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

La maestra de primaria María del Carmen Calvillo Ramírez, indica que aún no se se encuentran en disposición de aplicar este proyecto debido a que ni siquiera conocen el programa de manera física o virtual.

"Hemos recibido algo de información con respecto al contenido del nuevo programa de estudios sin embargo han sido supuestos, pues todavía no se cuenta con el programa en físico ni ni virtual. La capacitación se ha abordado en algunas reuniones de Consejo Técnico Escolar que se realizan al final de cada mes, en ellos se nos ha dado un esbozo tanto del programa analítico que contendrá los temas, fases grados, etcétera. Hemos analizado también el programa sintético, siendo éste un programa que elaboraremos los maestros basándonos en la propia identidad de la comunidad".

Por lo que fue tajante al expresar que aún no es suficiente tal capacitación, sobre todo porque el mismo programa no ha sido terminado por las instancias educativas, "los retos que vienen por cumplir exigen del docente realizar un trabajo colegiado situado en la realidad de cada fase atendida y de cada contexto. Así mismo, nos enfrentamos a los retos de atender eficientemente una diversidad aún más destacada de contar con apoyos psicológicos, sociales, culturales, etcétera, adecuados para llevar a cabo este programa".

Por su parte la maestra Verónica Leticia Ojeda Vega, dijo que de manera personal considera que la certeza indica conocimiento terminado, el aprendizaje de la enseñanza es algo que se encuentra en constante proceso de investigación. Sin embargo desde el 2014, ha intentado cambiar su forma de enseñanza, tratando de dar respuesta y aplicar qué se debe aprender hoy, lo cual la ha llevado a tomar conciencia de la importancia de generar sociedades de conocimiento.

Para ella se requiere trabajar en las habilidades del Siglo 21, como es la importancia del trabajo en equipo y fomentar el pensamiento crítico.

"Quizás el cimiento es el cambio de paradigma, de construcción del conocimiento y de un pensamiento complejo, lo cual es una implicación de un proceso muy largo".

Señala que se encuentra aplicando los principios de la Nueva Escuela Mexicana en sus grupos desde hace casi una década, de la mano de comunidades de aprendizaje internacionales y con especial énfasis en el experimento mundial de la Escuela de la Nube.

Finalmente asevera que el reto con este nuevo modelo, es comprender el por qué cambia desde las formas de construcción del pensamiento, que nos llevan a los actores educativos, posteriormente deben trabajarse la formación de comunidades de aprendizaje dentro de los centros escolares y el cambio de mentalidad de todos los involucrados.