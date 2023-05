Maestros de telesecundaria se manifiestan en la dirección general de Pensiones

Encabezados por la maestra, Oralia Varela y Miguel Montenegro, y un aproximado de 25 docentes de Telesecundaria se manifestaron a las afueras de la dirección general de Pensiones de Gobierno del Estado por incumplimiento de pago. Pretenden continuar las movilizaciones y tomar el distribuidor vial Benito Juárez.

El motivo principal por el que iniciaron una protesta pacífica fue que están solicitando el pago puntual de lo que se les debe, por concepto de su jubilación. Al parecer se les debió depositar hace 5 dias y no han recibido nada, por lo que salieron a las calles un grupo de inconformes que se acreditó bajo la modalidad D-IV-045.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

"Por ley nos deben pagar el día 25 de cada mes, vamos maestras pensionadas y no nos pagan en tiempo y forma, no se cumple con ese requisito que indica la ley de pensiones, nuestro pago debe ser ese día, y es nuestro derecho manifestarnos, a que nos paguen porque desde el 25 no hemos recibido nada, todos dependemos de ese salario".

El grupo de inconformes, lamentó que no haya quien responda por esta situación porque nadie les da la cara por ese motivo decidieron mantenerse en protesta, y argumentan que a partir de ahora saldrán con todo y los pensionados enfermos.

"Llevamos cinco días de retraso y nadie nos dice por qué, cada mes es lo mismo hay quienes dependen de una medicina especial, sobre todo los que tienen enfermedades crónicas y que el seguro no se las da, se han muerto compañeros que no tienen ese servicio y esa posibilidad de cubrir esa medicina".

Piden que haya más transparencia en el tema de pensiones porque nadie les indica que hacen con su dinero.

"es muy angustiante andar tomando las calles, las carreteras, somos 1350 afectados de Telesecundaria".

Por su presencia en las calles se conflictuó el tráfico principalmente en la calle de Morelos "si esto sigue vamos a seguir aquí con maestros con muletas, enfermos, en sillas de ruedas, los que traen sus bolsitas de orina, porque no nos dicen nada".

Un grupo de ellos se dirigió hacia la secretaría de Finanzas, debido a que les argumentaron que el titular de pensiones había acudido hacia esa dependencia para solicitar presupuesto.

No descartaron tomar otras acciones en los días subsecuentes en caso de que continúe este fenómeno.