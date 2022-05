Madres con hijos desaparecidos marchan en su día por las calles de San Luis Potosí

“¡No me rendiré, no me cansaré, no descansaré hasta verte otra vez!” con esta promesa, madres de familia salieron a las calles este 10 de mayo para exigir la búsqueda y localización de sus hijos e hijas que se encuentran en calidad de desaparecidos, algunos de ellos, desde hace más de 10 años.

La mañana de este martes, decenas de mamás hacían fila para celebrar con sus hijos en los restaurantes del Centro Histórico, y a unos pasos de ellas, más de un centenar de mujeres gritaba “¡hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, se trata de mujeres integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que decidieron no esperar a que las autoridades se determinen a hacer su trabajo y salieron a buscar a sus hijos e hijas con carteles, lonas, picos y palas.

Frente a la Caja del Agua se dieron cita decenas de madres con hijos ausentes, entre ellas, la madre de Calep Maldonado Monsiváis, la de Alan Michel Martínez Vargas, y la hermana de Jorge Rodríguez Ortiz, tres de los cuatro jóvenes potosinos que desaparecieron en julio de 2021 en Jalisco, cuando iban en trayecto a su trabajo; la madre de Alan calificó éste como “el peor 10 de mayo”, pues no pudo celebrarlo con su hijo. Las mujeres reprocharon que a nueve meses y medio, la Fiscalía de Jalisco no les da avances en la investigación y la Fiscalía de San Luis se deslinda con el argumento de que los hechos ocurrieron en otro estado.

Abril Alejandra Flores Serroque había trabajado varios años en el Centro Histórico, pero a causa de la pandemia se vio obligada a buscar empleo en Celaya, Guanajuato para traer el sustento para ella y su hija de 4 años; en abril de 2021 ya no regresó a casa, hoy su madre la busca desesperadamente. Ella misma se trasladó hacia Celaya y buscó pistas, las entregó a la Fiscalía de Guanajuato, sin embargo es fecha en que no dan con el paradero de su hija, que sospecha, sea víctima de trata de personas.

Edith Pérez, líder del colectivo, lamentó que cada vez que llega un nuevo fiscal, tienen que enseñarle cómo buscar a las personas desaparecidas, y que éstos las ignoran “porque piensan que estamos locas, sí estamos locas porque nos arrebataron lo más preciado, sí estamos locas porque gritamos, porque lloramos, porque estamos encabronadas, estamos enojadas todo el pinche día porque ellos no están, porque en nuestra mesa no están, porque nos hace falta el abrazo de ellos y porque no sabemos vivir sin ellos”.

Reconoció que hay momentos en donde la fuerza se derrumba y se pierden las ganas de vivir, “pero tenemos que seguir con vida, tenemos que seguir fuertes porque no deben quedarse donde están, tenemos que ir por ellos” y de ser necesario, “recogerlos de las entrañas de la tierra así como salieron de nuestras entrañas”.

La marcha concluyó en la Fiscalía General del Estado, en donde entregaron un pliego petitorio, pues señalaron que es necesaria una fiscalía especializada en búsqueda de personas con suficiente personal, ya que actualmente sólo existe una unidad con cinco ministerios públicos y dos policías de investigación, también solicitan que haya panteones forenses, que organicen las fosas comunes, que identifiquen a quienes están en el Servicio Médico Legista, y que se apliquen los protocolos para búsqueda de personas.

Aunque su anhelo como madres es encontrar a sus hijos e hijas con vida, esperan al menos localizar sus cuerpos para ponerle fin a la incertidumbre y tener un sitio en dónde visitarles.