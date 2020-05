Machismo, el virus que no se nombra; en abril 77% más violentadas

Ante las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde refirió que las mujeres han realizado llamadas falsas sobre maltrato en esta contingencia al número de emergencia, sobrevivientes pertenecientes a un refugio de la Capital potosina que atiende a población femenil víctimas de violencia de género, manifestaron sentirse ofendidas y subestimadas por esta expresión de indolencia. Aseguran que durante esta crisis sanitaria y aislamiento sugerido por las autoridades del sector salud, han incrementado las mujeres violentadas por maridos y parejas.

Y es que según indican los datos de la Red Nacional de Refugios AC.,“El machismo es la otra pandemia que no se nombra. Pese a la cuarentena las violencias no cesan, al día se cometen 166 delitos sexuales y en la RNR se incrementaron 80% las solicitudes de apoyo de mujeres”. Así mismo mencionaron a través de un comunicado, que en el mes de abril, se incrementó en un 77% el número de mujeres, niñas y niños atendidos en refugios a nivel nacional, a comparación del año 2019.

Para Andrea Solis, madre de dos hijos y empleada, esta situación es compleja y agregó que “Esta violencia también es un virus que no se ve, pero los hechos hablan por sí solos, los feminicidios evidencian la existencia de la violencia. Este tipo de declaraciones la hacen sentir a una indefensa, creo que el Gobierno no quiere ver esa parte del machismo que se vive en los hogares, minimiza la gravedad de esta realidad”.

Flor Bernal, quien es sobreviviente de violencia doméstica, se dijo decepcionada, en propias palabras señaló que esta problemática es lacerante y sólo unas cuantas mujeres tienen la fortuna de salir de esta cruel forma de vida, “El presidente sigue sin ver, sin escuchar y sin actuar, ¿qué diría él si fuera su hija, su esposa o su madre? Simplemente no le importa. Por eso no hay justicia para nosotras”.

Nancy R de 26 años de edad, con una fortaleza que la distingue en su hablar, compartió su pensar respecto a las opiniones del mandatario mayor, “Yo soy una más de las sobrevivientes de la violencia. Cumplo seis años gracias a dios de haber sido rescatada y apoyada por un refugio para mujeres violentadas, y por eso puedo decir hay vida después de tanta violencia, pero eso no quiere decir que no exista y que no crezca día con día. Vivir una vida libre de violencia es un derecho fundamental, dudo mucho que las llamadas sean falsas, se nota que desconoce del tema, o bien desea anularlo por completo. Las mujeres violentadas existimos, estamos aquí, clamando por ayuda, no somos una cifra inventada”, señaló.

SORORIDAD Y ENTENDIMIENTO

Actualmente diversas asociaciones de la entidad se unen al llamado de ayuda que exigen cientos de mujeres que sufren de violencia machista en sus casas, a sabiendas de que no es una simulación y mucho menos un hecho aislado, por ello han tomado la decisión de abrir líneas de apoyo para quienes se encuentren pasando por una situación que vulnere la vida de cualquier mujer.

Tal es el caso de Renace, una Asociación Civil que trabaja para brindar apoyo a personas que han sufrido la violación de sus Derechos Humanos, donde han puesto a la disposición de las y los potosinos, servicios de Acompañamiento Jurídico, desde la Unidad de Litigio Estratégico y Causas Renace, además de poner al alcance canales de comunicación para atender crisis y recibir orientación psicológica durante esta emergencia sanitaria en su número de atención 8 114431.

Misma encomienda tiene de Nueva Luna AC., quienes conjuntamente con un gran número de activistas, brindan acompañamiento a mujeres en situación de violencia durante la contingencia, además de poner al alcance de las víctimas asesoría psicológica en el número 4444486565, para poder ser un soporte para que las afectadas no se sientan solas durante ese proceso que agrede su salud tanto física como mental.

La violencia machista y feminicida, y su visible incremento en los hogares, son factores de importancia para que una gran cantidad de organizaciones estén tomando alternativas para ser un soporte para las féminas víctimas dentro de esta crisis de salud pública. Por consiguiente Otra Oportunidad AC., se suma también a este tipo de acompañamientos, para que cualquier mujer que vea vulnerada de alguna manera su integridad física y emocional, pueda encontrar en el equipo de esta asociación, la contención necesaria para salir de esa problemática. Otra oportunidad AC., atiende en en un horario de oficina de 8:00 h a 14:00 h, en su línea de emergencia las 24 horas del día, en el número 814 72 31, al igual como en sus redes sociales de facebook. Quienes además insisten en “La esencia de nuestro trabajo es la protección, seguridad, bienestar y salud de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar y de género en situación de riesgo.Ante la contingencia por COVID19 si alguien se encuentra en alguna situación de riesgo por violencia puede contactarnos vía facebook y a la línea de emergencia”.