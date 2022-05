Luchará PAN por una democracia estable

Integrantes del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional coincidieron en estar listos para luchar con valentía por la democracia en México, y fortalecer al partido desde cada uno de los municipios en el Estado.

La presidenta, Verónica Rodríguez Hernández, hizo hincapié en que después de 34 años en los que el país a logrado construir una democracia estable, aparecen los fantasmas del pasado y amenazan con volver, con la añeja intención de consolidar al autoritarismo en el poder, de intentar cerrarle el paso a la alternancia a través de la censura, el abuso y la mentira.

“Que no nos confunda el canto de las sirenas, que no nos distraigan aquellos que a través de la demagogia pretenden ser faro guía de una sola noche, que no nos quite la atención el resentimiento de quienes dicen abanderar las causas ciudadanas, con el disfraz de las ambiciones personales", dijo.

Agregó que el enemigo a vencer es Morena, concentremos nuestra energía ahí, de cara al 2024, hagamos ese compromiso político del que hablaba Castillo Peraza para defender a la ciudadanía”; aseveró.

Aseguró que el PAN jamás se ha doblegado ante quienes atentan contra la democracia, por lo que ahora no se rendirán contra los destructores de instituciones; por lo que los invitó a cerrar filas con la mira puesta en el futuro, trabajando con energía y esperanza para consolidar tiempos de cambio.