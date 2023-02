Los signos externos no son lo más importante para demostrar el Amor y la Amistad

"Damos la vida por quien amamos. El que no ama no sabe dar la vida"

"Para que no sólo sea un consumismo obsoleto y no se tergiverse el auténtico y verdadero sentido que debe tener del Día del Amor y la Amistad, a la luz de la fe, hay estar conscientes que todos los detalles que puedan darse, no son lo más importante, sino el verdadero amor que se tenga por la persona que decimos querer".

"Hay que recordar que debemos congraturlarnos de tener lazos afectivos que Dios nos concede tener con las diferentes personas con las que nos relacionamos y con las que llevamos una bonita amistad sincera e incondicional".

"Qué bueno que se puede celebrar este día, me dá mucho gusto; sería lo primero que yo exaltaría, porque no vamos a celebrar la maldad o los malos sentimientos."

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Así lo señaló el Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien reiteró que los signos externos: si se regalan flores, chocolates, o una invitación a comer, a cenar, o detalles diversos que se tengan, son una muestra del amor y la amistad que se tienen, igual que cuando cumplimos años y alguien nos dá un regalo, aquí lo importante es que el cariño sea verdadero".

"Este Día de San Valentín, Mártir, Patrono de los Enamorados y los Amigos, celebramos el amor profundo de Dios, que nos dió la capacidad de entablar relaciones amistosas y de amor de esposos, novios, o en las familias, o bien la amistad y el amor de unos con otros como pide amarnos nuestro Señor Jesucristo".

"Los invito a que recordemos ese amor de Jesús que dice en Su Evangelio: "Damos la vida por quien amamos".

"El que no ama no sabe dar la vida, puede utilizar al otro, en el aspecto que sea, puede utilizar al otro con un falso sentido de amor pero no le deja ningún bien. Tal vez lo aprovecha y le deja cosas externas, pero no le aprovecha para el espíritu donde se experimenta más fuerte el amor".

"Yo los exhortaría a que sepan quien es el origen, la fuente y el centro de ese hermoso sentimiento del amor que es Dios, --eso que no se nos olvide--, por eso nuestra manifestación de amor debe ser de amor puro, transparente, cristalino, limpio y sincero. Recordemos que el Mandamiento del Amor es el principal que debemos practicar, porque engloba todos los demás mandamientos".

"En toda relación debe imperar el respeto, primero que nada, por eso los novios y esposos deben respetarse si dicen quererse".

"Y desde luego, los signos externos no deben ser lo más importante, sino el respeto, y el procurar el bien verdadero hacia la persona que se aprecia".