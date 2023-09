Los equilibrios son la mejor manera de gobernanza para que no haya poder absoluto: PRI

Los equilibrios son la mejor manera de gobernanza, y para que no haya poder absoluto como ahora lo hay en una sola fuerza, “lo más importante es la construcción de acuerdos que nos permitan recuperar el país en el 2024, y en ello van los mejores perfiles de los partidos que integran el Frente Amplio por México”.

Así lo comentó la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, quien dijo que lo que se quiere es recuperar el país en el 2024, “para ello hay que estar unidos, nos hemos sentado con los partidos con los que vamos a caminar en el Frente Amplio por México, y el único tema que nos interesa a los tres es ganar en el 2024, no habrá quisquilleos ni preferencias, somos muy claros y lo haremos desde los municipios”.

La líder estatal del tricolor sostuvo que en el PRI se trabaja en la reconstrucción del partido, de comités municipales y de nuevos cuadros con capacitaciones que en el PRI son de fundamental trascendencia.

“Estamos haciendo lo que nos toca, que es la reconstrucción de comités, el cambio de los que ya estaban vencidos, la capacitación que es primordial para el partido, quincenalmente tendremos capacitaciones, hoy es la de jóvenes, sigue la de mujeres y terminamos con el tema el 15 de diciembre”.

Aclaro que a falta de tiempo para convocar a elecciones los nombramientos de los presidentes de los Comités Directivos de los municipios serán “encargados”, hasta pasados los comicios del 2024.

“El PRI es único, todo mundo dice que esta muerto no me explico porque lo dicen, cuando se tome protesta a los comités municipales se darán cuenta que el PRI sigue vivo, sigue latente, el punto es sumar a los priistas que no habían ido a verse”.

Para lograr el objetivo de la dirigencia nacional, lo más importante es sumar a los priistas, la voluntad de la población, “negociar con la gente es lo que hace falta en estos tiempos y por ello se abrieron las puertas a otros partidos para ir juntos en el Frente Amplio por México, con Xóchitl Gálvez que hoy es quien coordina los esfuerzos rumbo al 24, decirte que el PRI es mágico, los priistas están regresando, pero también la población se ha dado cuenta que no puede estar apática y está sumándose a los trabajos”.