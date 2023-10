Los 58 municipios de SLP operan con déficit de policías; en algunos hay menos de 10

De acuerdo con los estándares mínimos sobre el número de policías que debe haber en cada país, región o localidad por cada mil habitantes, que es de 1.8 policías según la Organización de las Naciones Unidas, en San Luis Potosí los 58 municipios estarían registrando un déficit importante de elementos de seguridad.

Así o confirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, general Guzmar Ángel González Castillo, “todos tienen un pues problema de efectivos, por eso la insistencia del gobierno en que deben fortalecer sus corporaciones municipales y que éstas estén debidamente acreditadas, todos los municipios tienen ese problema, además de la falta de policías, que estén certificados todos los que tienen”.

El General González Castillo dijo que en el caso del Estado, están por egresar 300 nuevos elementos más 300 el año pasado, con lo que se busca cumplir con el estándar que establece la ONU, “debemos incrementar los efectivos de las fuerzas policiacas, seguimos reclutando para cumplir en los siguientes con esa medida”.

Cortesía | Gobierno Municipal de SLP

En el caso de los municipios donde incluso se tienen menos de 10 policías, personal de la Guardia Civil Estatal permanece en apoyo a los municipios donde además de los pocos elementos que pudiera haber, pudieran verse afectados si en los pases de registra se detectan policías que no cuenten con las acreditaciones correspondientes para fungir como policías, ya que no solo se les retira de sus funciones, si no que son detenidos, puestos a disposición de la Fiscalía del Estado e incluso en ocasiones se retiran las armas con que cuentan.

“Nosotros reforzamos la seguridad en esos municipios que quedan temporalmente descuidados, algunos ya ingresaron a sus elementos a la certificación, de acuerdo a estos filtros y protocolos y ya tenemos cada vez más, más elementos capacitados.