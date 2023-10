Los 4 caldos más bizarros que puedes probar en San Luis Potosí

La gastronomía potosina es tan diversa y deliciosa que es muy reconocida a nivel internacional, por ejemplo, por sus inigualables enchiladas potosinas, tacos rojos, zacahuil, enchiladas rioverdenses y huastecas; además de muchos otros platillos que son una verdadera experiencia culinaria.

También hay muchos otros platillos que podríamos considerar exóticos, y algunos te los presentaremos en esta ocasión; pues sus ingredientes van más allá de la imaginación, ya que encontrarás en ellos desde frutas, hasta ratas y víboras.

Para empezar con una preparación sencilla, está el "caldo borracho o guiso borracho", originario de Ciudad del Maíz. Esta preparación es un platillo típico que se sigue usando como principal para las fiestas.

Lleva, como ingredientes principales, frutas como la manzana, naranja, plátanos y membrillo; además de contener carnes de cabrito y cerdo, pero quizá lo más importante en este caldo son el pulque y el jerez, que le dan el toque por el cual fue bautizado como "borracho".

Por otro lado, en la zona Huasteca se prepara el "caldo loco", un platillo que incluso ha aparecido en recetarios antiguos de la región y que es considerado como típico de San Luis Potosí.

Es llamado loco porque en su preparación están incluidas también las frutas. Lleva manzana, piña y plátano macho, este último con todo y la cáscara. Aunque en ocasiones puede llegar a ser dulce, todo dependerá del picante que decidan incluir al momento de la preparación, por lo que se convierte en una explosión de sabores en el paladar.

Ahora sí, los platillos fuertes son, primero, el “caldo de víbora de cascabel”, que no solo se consume en San Luis Potosí, sino también en otros estados como Zacatecas, Guanajuato y Sonora. Esta preparación tiene su origen en la época prehispánica y es un platillo que incluso es considerado tabú, pues no cualquiera se atreve a consumirlo.

Y tal como su nombre lo indica, su principal ingrediente es la víbora de cascabel, sin la cabeza, la cola y la piel, acompañada de verduras, arroz y chipotle.

Aunque, el consumo de este animal no es recomendable debido a que se trata de una especie que se ha visto en riesgo por sus usos medicinales y el temor que la gente le tiene a sus picaduras, su carne es comercializada en un mercado de carne de serpientes que se ubica en la carretera Vanegas-Matehula-San Luis Potosí.

Por último y todavía más exótico, es el famoso "Caldo de rata" al cual incluso le atribuyen poderes curativos y afrodisíacos. También es considerado un platillo estereotipado por el uso de la rata como ingrediente principal, no obstante no se trata de cualquier tipo de rata, pues el tipo de ratón es el de campo, muy diferente a las ratas de alcantarilla, las cuales no son aptas para consumo humano.

Otra diferencia es que, de acuerdo con el chef David López Serna, la carne de este roedor es baja en colesterol y un importante alimento proteico. Es color rojo como la de res, o incluso un poco más oscura y con consistencia un poco dura, con un sabor muy similar al de la carne de cerdo.

En la preparación de este platillo se utiliza elote, chayote, calabaza, ejotes, papa, zanahoria, chile y el ingrediente principal: la rata de campo. Este platillo suele ser consumido por personas que se encuentran enfermas, pues se le atribuyen efectos curativos, además, de acuerdo con la creencia, si el caldo contiene la cabeza es mejor, aunque también es más caro.

¿te atreves a probar alguno de estos caldos?