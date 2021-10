Llama Canaco a no sobrevender artículos electrónicos durante el Buen Fin

A unos días de iniciar el Buen Fin 2021, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR) de San Luis Potosí hace un llamado a las tiendas departamentales a no sobrevender sus artículos, principalmente los electrónicos.

El respecto, el presidente local del organismo, Juan Servando Branca Gutiérrez, señaló que, en ediciones pasadas, se han presentado casos de tiendas que ofrecen determinados artículos, pero no tienen inventario suficiente en su almacén, por lo que, les terminan entregando a los clientes cupones para canjearlos después, por los productos que adquirieron en el Buen Fin.

Local Ampliarán campaña de "El Buen Fin" del 10 al 16 de noviembre

“Trabajaremos con al Profeco para que los clientes no sean engañados y las tiendas no sobrevendan los productos. Ha pasado muchas veces que sobrevenden los productos, y la gente termina comprando un cupón, porque no hay productos en inventario y tardar 15 o 30 días en entregarlo al consumidor”, expresó.

Además de este tipo de faltas, detalló en otros años también se han presentado quejas por no respetar los precios y promociones establecidas, así como el no aplicar los meses sin intereses; por ello, insistió que se mantendrán vigilantes junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para garantizar que haya una actividad comercial justa.

En ese sentido, también hizo un llamado a los comercios establecidos a no incrementar precios días antes de el Buen Fin, y a los consumidores los exhortó a estar al pendiente de las ofertas y si llegaran a detectar alguna anomalía, denunciarla ante la misma Profeco.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí