¿Listo para visitar y disfrutar en el centro comercial "The Park"? ¡Checa cuando abre sus puertas!

Finalmente, este verano abrirá sus puertas el nuevo complejo comercial ubicado en el bulevar Rocha Cordero, en el cual se aplicó una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos y contará con marcas de renombre internacional.

Jimmy Arakanji, Co-CEO de Thor Urbana anunció que este verano abrirá sus puertas el complejo de usos mixtos y centro comercial “The Park”, que se ubica a un costado del Centro de Convenciones de San Luis Potosí (CCSLP) y generará más de 3 mil empleos directos, “estamos seguros de que The Park será un parteaguas en el posicionamiento comercial, gastronómico y de entretenimiento de la ciudad”.

Indicó que el objetivo es que The Park atraiga nuevas inversiones y oportunidades comerciales a este espacio que se caracterizará por integrar nuevos conceptos y una arquitectura inigualable, además de que contará con una destacada oferta comercial, gastronómica y de entretenimiento.

Cortesía | Thor Urbana

Adelantó que The Park cuenta con múltiples marcas reconocidas confirmadas, tanto nacionales como internacionales, muchas de las cuales llegan por primera vez a San Luis Potosí, incrementando la visibilidad de la capital como una ciudad de vanguardia. Destacan, entre ellas: Zara Home, Massimo Dutti, Oysho, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Old Navy, Brooks Brother´s, Victoria´s Secret, Bath & Body Works, Bimba y Lola, Mango, The North Face, Pandora, Aldo, Sfera, Sunglass Hut, Ben & Frank, Muebles Pergo, New Era, C&A, Muy Mucho, Smartfit, GAIA, Cervo, Cinemex Market, Alboa, Aldea Co-Working.

El complejo cuenta con una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos y pretende convertirse en un referente en espacios innovadores, además del impulso que dará el proyecto al desarrollo económico estatal mediante la actividad comercial y la generación de nuevos empleos.

