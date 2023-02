Licenciaturas en Antropología e Historia de la UASLP, impulsan a estudiantes

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, coincidieron en que la Licenciatura en Antropología es una carrera que permite relacionarse con las personas y entender su realidad.

Caty Galaviz, subrayó que la Licenciatura en Antropología, además de abordar la perspectiva cultural, se integra de varios enfoques: político, social, económico, de género, estudiándose las perspectivas de las personas, “no sentimos o pensamos de igual manera, a veces en las comunidades sufren muchas situaciones en cuestión de salud, economía, por ello, buscamos encontrar soluciones a estos problemas”.

Cortesía | UASLP

Por su parte, el estudiante Raúl Jiménez manifestó que a nivel global se presentan grandes problemáticas y es a través de la ciencia antropológica que se pueden analizar. Lamentó el total desconocimiento de la Antropología por parte de la sociedad, e invitó a los aspirantes universitarios interesarse por esta ciencia que trata de entender las problemáticas sociales, sobre todo de la violencia y el entendimiento hacia otras personas.

“No me arrepiento de haber elegido esta carrera, es la mejor. A los que dicen que vamos a morir de hambre porque no hay áreas laborales, les informó que es un dato erróneo ya que existen diversas fuentes de empleo. El mensaje a los aspirantes es que no se dejen llevar por malos estereotipos y hagan realidad sus aspiraciones de educación superior”.

A su vez, David Lugo Guerrero, alumno de octavo semestre de la Licenciatura en Historia, mencionó que durante cuatro años que cursó la carrera experimentó situaciones diferente a las transmitidas durante la formación previa.

Durante este tiempo de estudio en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, adquirió en la historia apoyo para desarrollar un pensamiento crítico y constructivo hacia las situaciones del presente. La historia será de gran beneficio para la formación de nuevas generaciones y es aconsejable se continúe difundiendo de una manera entretenida.

David Lugo añadió que, a la fecha puede expresar hizo buena elección de carrera “si te gusta la historia empiezas a adentrar, la carrera es atractiva y la deben conocer para cambiar su pensamiento y sean personas más reflexivas ante las situaciones actuales”.

Las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades concuerdan que las grandes problemáticas del mundo siempre pueden ser resueltas cuando se parte de un análisis de múltiples perspectivas.