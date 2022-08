Leyes protegen a adultos mayores, pero no se aplican; ellos sufren de abusos: Claudia Tristán

En San Luis Potosí existe el andamiaje jurídico para proteger de los abusos a las personas adultas mayores, pero lamentablemente las leyes no se aplican y por ello se viven situaciones de abandono, maltrato y despojo de sus propiedades, en muchos casos incluso por su propios familiares, dijo la diputada Claudia Tristán Alvarado.

Aunque hay una legislación que los protege, lamentablemente al encontrarse en el abandono no tienen la manera de poderse defender incluso de su propia familia, hijos o sobrinos, por lo que al Estado le hacen falta políticas públicas que les ayuden con la asistencia social, ya que incluso la casa que habitan está intestada y hay vivales que les invaden y los sacan.

“Nosotros como legisladores tenemos la obligación de revisar estas leyes para actualizarlas pero son otras instancias las que deben aplicarlas, porque hay quienes tuvieron hasta ocho hijos pero todos trabajan y tienen compromisos o no cuentan con recursos y solo uno o dos atienden al adulto mayor, cuando bien les va”.

Tristán Alvarado se refirió a los casos donde el adulto mayor es abandonado en la vía pública, “ahí hay que establecer multas, que los ayuntamientos investiguen cada caso detectado, determinar qué pasó, pues luego ocurre que hay personas que fallecen y hasta 30 días después se dan cuenta porque estaban en el abandono total”.

La presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, expuso que el sistema de salud debe ser fuerte, “hay quienes tienen IMSS, ISSSTE, pero no hay medicinas, ni área de psiquiatría, no hay especialistas y la prestación entonces está incompleta y ya no hablemos de asilos o estancias temporales”.

“Como Congreso del Estado debemos vigilar que la ley se cumpla, que esos ordenamientos que hicimos o que hicieron nuestros antecesores se conviertan en una herramienta eficaz para evitar los abusos y el abandono de nuestros adultos mayores que tienen derecho a tener una mejor calidad de vida”, manifestó.