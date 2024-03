Leyes impiden a Priscila y Esmeralda registrar a sus hijos en SLP

En 2019 se definió que las parejas del mismo sexo se pueden casar, a partir de ahí ha quedado estancada la ley. Hace dos semanas Priscila Pazos y Esmeralda Trejo fueron impedidas de registrar a sus hijos recién nacidos, pues la legislación vigente no se los permitió, en un inicio propició que no los pudieran sacar del Hospital General de Zona Numero 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, sin embargo, interpusieron un recurso legal y ahora podrán llevárselos a casa.

Paul Ibarra Collazo, presidente de la organización civil Diversificadores Sociales, explicó que hace dos semanas una pareja de lesbianas dio a luz a un niño y una niña en el conocido como Hospital de Zapata, ahí los mandaron al Registro Civil donde les dijeron que estaban impedidas de registrarlos en comaternidad, y sin las actas de nacimiento no podían sacarlos del hospital.

Es así, que se están enfrascando en una guerra legal cuando deberían estar en un momento de extremo cuidado, ya que sus hijos nacieron prematuros.

En el 2019 se reformó el Código Familiar para que se permitieran de manera ordinaria el matrimonio entre parejas del mismo sexo, sin embargo, se han enfrentado a una variedad de vicisitudes en la vida cotidiana de las personas, entre ellas que los jueces o los oficiales de los juzgados puedan registrar en comaternidad a los menores.

Cuando llegaron a hacer el registro les impidieron hacerlo porque en la ley no se contempla, al no contar con este documento el IMSS no les puede dar a las madres a sus cuatitos, porque no están registrados “no les puedan entregar a sus mamás a los bebés, solamente con el acta de nacimiento, no sería como un poco absurdo, pero pues tiene lógica en el sentido de que se tiene que obligar a que se les dé un nombre y una identidad a los menores, de acuerdo a lo que marca la Ley”.

Las chicas lo contactaron y le refirieron que acababan de nacer sus bebés y que fueron al Registro Civil y les negaron este servicio, se fueron a otro registro civil para darle nombre a sus hijos, pero les negaron este procedimiento porque dos mamás no pueden registrar a sus menores, tuvieron temor porque ningún familiar puede ir a registrarlos menores y mucho menos sacarlos del hospital donde aún permanecen pues nacieron prematuros.

Tras negar esta documentación oficial se solicitó un escrito a la autoridad para que explique por qué se les está negando esta situación “imagínense que den de alta los bebés, no los podrán sacar porque no les va a permitir en el IMSS, porque tienen que obligadamente registrarlos. De ahí recurrimos al Juzgado Cuarto de Distrito para que nos concediera una suspensión y que no tengan ningún impedimento”.

Lastimosamente para ellas, la ley y las autoridades no han avanzado mucho en el aspecto del enlace legal que es el matrimonio y organismos como el de Paul Ibarra llevan años enfrentando serias complicaciones como este.

Como antecedente cuenta que la Dirección General de Registro Civil de San Luis Potosí se han registrado a dos parejas que son dos matrimonios de lesbianas y quienes han podido registrar a sus hijos en comaternidad, es decir con dos mamás. Esto ocurrió en el año de 2021 y otro en 2022, pero ahora se vuelve a presentar esta situación.

Como activista brinda la asesoría jurídica que le piden, por ahora presentaron un amparo justamente porque sus derechos se están vulnerando, a partir de ahí iniciarán con una travesía legal interminable, y para el día 11 de abril acudirán a una audiencia incidental en el que se determinará si les conceden la suspensión definitiva para que se garantice el derecho de los menores, “imagínate que el día de mañana los debes sean dados de alta, el pediatra pues obviamente no se les entregaría a las mamás, pues porque no están registrados y se hace como un lío legal en este sentido”.





Es entonces que hacen un llamado justamente tanto al Legislativo como al Ejecutivo, para que haya más empatía para la comunidad “ya estamos en temporadas electorales y a nadie le interesa hacer cambios legislativos que nos beneficien, pero sí o sea se tiene que revisar a conciencia la Ley del Registro Civil, el Código Familiar porque no tendremos que llegar hasta este tipo de situaciones cuando estamos las parejas del mismo sexo, con los matrimonios del mismo sexo, tratando de acceder a algún derecho, o sea no es hasta que llegamos a una situación como ésta que pone incluso en peligro la vida de los menores. porque te digo imagínate que el lMSS diga no les vamos a dar servicio hasta que no tengan el acta de nacimiento, pues obviamente esto impediría que los niños pudieran avanzar en su vida”.

Por el lado del Ejecutivo Estatal, este asunto sí está dentro de sus competencias, el hecho de realizar las acciones conducentes para que se garanticen los derechos de todas las personas, “particularmente de las personas que estamos siendo desprotegidas, porque una Ley está siendo inconstitucional al limitar justamente el acceso de los derechos de las personas”.

En particular la Ley del Registro Civil no contempla que se pueda registrar a un menor por dos mujeres o dos hombres, entonces lo que le ha faltado en este caso, es hacer un estudio a profundidad, para ver qué otros derechos están concatenados y están siendo vulnerados por la propia autoridad.

“Deberían estar estudiando las leyes para ver todos los casos, tiene que haber cambios, adecuarse a las necesidades de la realidad social, pues eso no está pasando ahorita, este es un caso en particular, pero como eso puede haber otros más, que tal vez todavía no tengamos tan presentes porque no se ha hecho este análisis y en este en particular, es mucho más grave porque los bebés no pueden salir de hospital”.