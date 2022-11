Leonor Noyola en contra del incremento a la tarifa de agua potable

Durante la Junta de Gobierno celebrada la tarde de este viernes, la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, en la Sesión Extraordinaria número 40, Leonor Noyola Cervantes votó en contra de la propuesta de incremento a la tarifa de agua potable, presentada por el alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos en el marco del proyecto de la Ley de Ingresos 2023.

Tras considerar incongruente que se aplique un aumento a la tarifa hasta del 24.9 por ciento del vital líquido sin que exista el suministro adecuado en todas y cada una de las viviendas que existen en la zona conurbada de San Luis Potosí capital, sentenció que no debe de haber aumento.

La jefa de gobierno soledense, fiel a su convicción, emitió un sufragio en contra con el fin de evitar perjuicios al bolsillo de la ciudadanía e hizo valer la voz de un pueblo que desde hace meses está sometido a la carencia de agua potable en sus domicilios, siendo aprobada la propuesta por el voto de mayoría relativa, ante la presencia de Fernando Chávez Méndez, en representación del alcalde capitalino que no se presentó.

Agregó que en estos momentos es inviable pretender incrementar la tarifa de agua potable, por lo que consideró prioritario reconocer las fallas que presenta el organismo y solventarlas en aras de que los capitalinos y soledenses pudieran pagar por un servicio existente.

La alcaldesa dijo que su labor al frente del municipio, es velar por los intereses y derechos de cada uno de los habitantes de Soledad, por ello reiteró que las propuestas que se presenten y que sean de perjuicio de sus gobernados siempre serán votadas en contra.

Hizo un llamado a las autoridades a ser conscientes del servicio que actualmente presta el Interapas a la ciudadanía, de las constantes fallas y la falta de operatividad que este registra de manera constante fin de que puedan ser subsanadas.

“Reiteramos nuestro rotundo rechazo a una propuesta que no está bien fundamentada, actualmente el organismo no le da agua a la ciudadanía, por ello, incrementar las tarifas seria la estocada final para muchos de nuestros soledenses, nosotros siempre velaremos por sus derechos y sus intereses, por eso el día de hoy di mi rotundo no a la propuesta”, señaló.