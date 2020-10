Lanza Educiac y Kanda proyecto "COMPÁS JOVEN"

Más de la mitad de la población económicamente activa en México, se encuentra en el sector informal, y de ellos, el 60% son jóvenes, quienes además, son los primeros en ser despedidos cuando hay dificultades económicas como las que ha generado la pandemia de Covid-19, indicó Jean-Pierre Bou, Encargado de Negocios a.i. de la Delegación de la Unión Europea en México.

Este martes se presentó el proyecto “Compás Joven: Inserción social y laboral de juventudes en situación de vulnerabilidad en Oaxaca y San Luis Potosí”, que estará a cargo de las asociaciones Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) en San Luis Potosí, y Solidaridad Internacional Kanda A.C. (SiKanda) en Oaxaca, y financiado por la Unión Europea.

Al respecto, Jean-Pierre Bou Encargado de Negocios a.i. de la Delegación de la Unión Europea en México, manifestó que con este proyecto se busca fomentar la inserción laboral y social de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad en los estados de San Luis y Oaxaca, pues destacó que más de la mitad de la población económicamente activa en México está en el sector informal, y el 60% de ellos son jóvenes, lo que conlleva a que dos tercios de la población de 12 a 29 años presentan carencias en seguridad social; de acuerdo a la UNICEF, los hogares con niños y adolescentes vieron reducidos sus ingresos entre un 70 y 65% a raíz de la pandemia, y la Organización Internacional del Trabajo advierte que en la población juvenil será más fuerte el impacto económico de la pandemia.

Destacó que con tal de contar con un empleo, los jóvenes suelen aceptar condiciones precarias en las que carecen de seguridad social, de prestaciones y son mal pagados, y al no contar con una relación laboral formal "se les contrata y despide con la misma facilidad"; aunado a ello, al no contar con ahorros, no pueden atender la premisa del "quédate en casa" como medida para evitar riesgo de contagio.

Así mismo, Bárbara Lazcano, de SiKanda, precisó que en 2019, la tasa de desocupación juvenil ya era mayor a la media nacional y las juventudes desocupadas representaban 60% en San Luis Potosí, y 50% en Oaxaca; adicionalmente, las mujeres jóvenes enfrentan retos significativos por la condición de género, ya que continúan realizando la mayor parte de los trabajos del hogar, lo que repercute en sus posibilidades de búsqueda de empleo y propicia que la tasa de participación laboral femenina en México sea de las más bajas de la región.

Es por ello que este proyecto pretende trabajar en favor de la inserción socio-laboral de las juventudes para el pleno desarrollo de sus capacidades, la participación efectiva y la garantía de sus derechos.

El proyecto contará con un financiamiento de 900 mil euros por parte de la Unión Europea, equivalente a alrededor de 23 millones de pesos, beneficiará en los próximos cuatro años a 7 mil personas jóvenes en situación de vulnerabilidad en las regiones Mixteca, Valles Centrales y Costa de Oaxaca, así como en las zonas Centro, Media y Huasteca de San Luis Potosí.

El proyecto trabajará adicionalmente con 100 organizaciones de la sociedad civil, 70 actores del sector privado incluyendo MIPyMES, 160 autoridades locales y 12 instituciones del sector educativo.