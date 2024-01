La técnica japonesa para mantener cualquier tipo de planta, incluso en SLP

La geografía y el clima de la ciudad de San Luis Potosí hacen casi imposible que las y los amantes de las plantas, puedan seguir los pasos para cuidar de ellas; sin embargo, existe una técnica milenaria que podría ayudar a cualquier amante de las plantas.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Se trata de la v, una tradición de la jardinería japonesa que a partir de su revolucionaria forma de resguardar en una bola de musgo colgante y sin maceta, hace que casi cualquier especie dure más de 10 años, con pocos cuidados y lo mejor de todo, que las personas conecten con la naturaleza de manera inmediata.

“Kokedama es una técnica súper noble para las que van empezando a tener plantas o para la gente que no tiene chance de estar regando cada tercer día, las plantas que están transformadas a esta técnica se sumergen en agua por 5 o 10 minutos una vez a la semana y lo mejor de todo es que no necesitan trasplantarla, no necesita ni maceta, ya que se encuentra envuelta en fibra de coco y su vida es de aproximadamente 10 años”, refirió Verónica Torres, especialista en kokedama.

Verónica se ha dedicado a realizar este arte floral desde hace tres años, un trabajo de jardinería que además reduce el estrés y que, durante el transcurso de la pandemia por COVID 19, aprendió a desarrollar con plantas silvestres y nativas del estado, lo cual ha convertido a esta técnica en algo innovador y poco convencional.

“Aprendí todo sobre el origen de esta técnica -que es japonesa- en pandemia, al estar encerrada. Me enfrenté a una crisis económica y no sabía ni que vender, ni qué hacer y aunque yo ya vendía plantas de olor vendía plantas de olor y tenía mi huerto en casa , me decidí a tomar un curso japonés de kokedamas y ahí aprendí cómo hacerlas”.

Los pasos para recrear la técnica del kokedama consisten en no solo tener los compuestos vegetales suficientes como lo son los sustratos y fibras, sino la paciencia y la serenidad de poder crear con tus propias manos un pedazo de naturaleza.

“Esta técnica se realiza con sustratos, no lleva totalmente tierra, sino sustratos y están envueltas de fibra de coco con mecate, y las personas pueden tardar entre 25 a 35 minutos”.

Eso sí, dice, es preciso saber qué tipo de plantas son las ideales para comenzar a poder llevar un pedazo de naturaleza a sus hogares, por ello Verónica Torres compartió unos sencillos pasos que ayudarán a cualquiera a adentrarse en esta técnica.

“Pueden ser plantas ornamentales y de olor, florales también, que no sean frutales porque la frutilla se hace pequeña, a excepción de esto, cualquier planta puede aplicarse a esta técnica que consiste en apretar la planta y sus raíces con el sustrato y la fibra de coco hasta formar una bola, lo suficiente estable en consistencia y tamaño, para que absorba el agua suficiente, luego envolverla a través de un entramado especial con un mecate y listo. Esta planta debe ser sumergida durante 5 a 10 minutos en un recipiente con agua, una vez a la semana”.