La importancia de la rehidratación en temporada de frío: IMSS

Con la presencia de clima frío, se incrementa el proceso de diuresis, es decir, se incrementa la frecuencia con la que las personas acuden a orinar, lo cual representa una constante pérdida de líquidos en el organismo, por eso, el Jefe de Prestaciones Médicas en el Estado del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Efraín Luna Barrios, recomendó mantener el hábito del consumo de agua simple para lograr una hidratación adecuada.

Juana Olivo | El Sol de San Luis

Una creencia errónea es pensar que al no realizar actividades físicas o no tener sudoración, el cuerpo no se deshidrata, lo cual es altamente riesgoso porque se corre el riesgo de sufrir una descompensación por pérdida de líquidos, ya que a través del agua simple se logra el equilibrio electrolítico del cuerpo.

Juana Olivo | El Sol de San Luis

Durante esta temporada de frío, la gente no debe disminuir su consumo de agua simple, no importando que el cuerpo no tenga la sensación de sed, por lo que se recomienda que en el caso de menores de edad y personas adultas mayores, sean sus cuidadores quienes vigilen estrictamente que se realice la ingesta de agua simple, ya que esos grupos son los más susceptibles de presentar un cuadro de deshidratación.

Una deshidratación leve puede presentar síntomas como dolor de cabeza, cansancio, o mareos ligeros.

Juana Olivo | El Sol de San Luis

En el caso de presentar calambres, mareos, hundimiento en los ojos, aumento del ritmo cardiaco o la presión arterial, es importante acudir de inmediato a valoración médica a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) o área de urgencias de las Unidades Hospitalarias, ya que pueden ser datos de una deshidratación severa que puede requerir incluso un manejo de tipo hospitalario.