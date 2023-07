Kitty Expo México llega a San Luis Potosí

Tras ocho años de recorrer el país, este verano llega a San Luis Potosí la Kitty Expo México que está inspirada en la gatita más famosa, Hello Kitty, esta exposición está dirigida para fans del personaje más tierno e icónico de todo el mundo.

Contará con una gran variedad de artículos de Hello Kitty y sus amigos, además de que podrás apreciar colecciones exclusivas y colaboraciones de Hello Kitty, Sanrio Original (de Japón y Estados Unidos), para que como buen Kitty lover no te pierdas de ningún detalle de todo lo que podrás encontrar en el lugar.

Cortesía | Pixabay

Además, en el evento también se realizará un concurso denominado el mejor "Kitty outfit" por lo que invitan a las y los asistentes a qué a través de su vestimenta muestren el mejor estilo y el amor hacia la icónica gatita. Los organizadores informaron que la premiación será durante el evento y reconocerá a la persona que muestre más creatividad a través de su atuendo.

La cita del evento es este domingo 30 de julio en el Salón Arco-Iris, ubicado en la avenida Constitución 4409 Int. A, colonia Satélite, a partir de las 12 de la tarde y hasta las 6:00 p.m. El acceso al recinto es totalmente gratuito y será de ambiente familiar, además de pet friendly por lo que tus peluditos también te pueden acompañar a disfrutar de la euforia de Hello Kitty.