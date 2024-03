Jóvenes soledenses, poco interesados en contraer matrimonio

Soledenses no se animan a casarse o contraer matrimonio por la vía legal, porque la mayoría de ellos o son menores de edad, o buscan otras experiencias de vida que no limiten su tiempo y autonomía.

Así lo señaló la titular del la Oficialía Primera del Registro Civil, Juana María Morquecho Medina, quien explicó que en el primer caso, aunque el interés existe, debido al cumplimiento de la Ley local esto queda totalmente prohibido.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

“Hay que insistir hay que informar que la Ley del Registro Civil en estado de San Luis Potosí no le permite a los jóvenes menores de 18 años, contraer matrimonio, tienen que demostrarnos su mayoría de edad”.

Sobre el segundo motivo, Morquecho Medina comentó que las personas jóvenes entre 20 y 25 años no se animan a realizar esta unión, debido a que prefieren vivir su autonomía, sin compromisos formales, ya que optan más por vivir en unión libre.

“Ahorita ya no se están casando como antes, la media para las parejas que llegan a casarse jóvenes anda entre los 26 y 28. Hoy día los jóvenes ya no se casan tan jovencitos, ya que no les interesa tanto un acta de matrimonio o formalizar este evento, ahorita hemos observado que les interesa más seguir estudiando, invertir en ellos y viajar”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Enfatizó que esto también tiene que ver con los contextos sociales y que los tiempo han cambiado, pues estas nuevas generaciones de parejas prefieren otras alternativas de unión.

Detalló que esto se refleja aún más en la generación Millenial, que prefieren invertir ese tipo de costos en otras cosas, así mismo, están enfocarse en superarse asimimos, atender sus trabajos y a sus parejas pero en otro aspecto de la vida.

Aunado a esto, recordó que según estudios El censo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) realizado en el 2020 reveló que los mexicanos ya no quieren casarse, porque también buscan tener un buen ingreso económico, están más dispuestos a tener nuevas oportunidades laborales o no están dispuestos a asumir la responsabilidad de un hogar tan pronto.