Jóvenes del Tec de Monterrey crean equipo de robótica para competencia internacional

Alumnos de la PrepaTec San Luis Potosí, crearon un equipo de robótica que se suma a la competencia del FIRST Tech Challenge (FTC) del For Inspiration and Recognition of Sciense and Technogy (FIRST).

Ya existe un primer equipo de nombre LamBot 3478 y ahora está seleccionado este segundo equipo que fue nombrado LamBot 23758, y que está integrado por alumnos de primer semestre, quienes con su participación buscan fomentar y posicionar la ingeniería entre las nuevas generaciones.

Los integrantes de LamBot 3478 crearon esta nueva escuadra que está compuesta por 20 estudiantes, quienes son acompañados por 7 mentores junior y 4 senior de su equipo “LamBot 23758 surge de la idea de llevar la robótica más allá y fomentar la ingeniería entre las nuevas generaciones”, compartió Sofia Araujo, mentora junior del área de Mecánica.

De la mano de las head coaches, Laura Tapia y Brenda Cruz, en su primera temporada, LamBot 23758 se clasificó al FIRST Tech Challenge Center Stage 2024 que se disputó en la Ciudad de México.

Durante su primera temporada, la meta fue llegar al Campeonato Nacional del FIRST Tech Challenge (FTC) Center Stage 2024.

El 9 y 10 de febrero pasado, el equipo acudió al Campeonato Regional de Zapopan, Jalisco, donde ganó el Design Award, distinción que le valió el pase a la etapa Nacional.

De acuerdo a la coach Brenda Cruz, el Design Award reconoce los elementos de diseño del robot que son tanto funcionales como estéticos y se otorga a los equipos que incorporan elementos de diseño industrial en su solución, sobre todo porque el robot debe ser duradero, estar diseñado de manera eficiente y abordar eficazmente el desafío del juego.

Paola Arenas, mentora junior, explicó que ver la competencia desde el otro lado le demostró que no se trata de ganar, sino de mejorar en cada encuentro. Antes, el pasado 12 de enero, también participó en una eliminatoria regional en la Ciudad de México, donde finalizó en el puesto número 8.

Cortesía / Tec del Monterrey

La coach de LamBot 23758 aseguró que llegar a la etapa nacional dentro de esta primera temporada les permitió conocer y aprender de los demás equipos, además de identificar las fortalezas y debilidades propias.

Ahora ya sabe que el equipo se enfocará en las áreas de mejora, así como trabajar en proyectos sociales que acerquen STEAM a la comunidad y de esta forma llegar mejor preparados a la siguiente temporada.

En el FIRST Tech Challenge 2024 el reto fue la construcción de un robot debía solucionar desafíos como colocar pixeles (piezas de juego hexagonales) en una base inclinada, lanzar un avión de papel hacia un área asignada fuera del perímetro de la cancha, colgar el robot en un tubo horizontal llamado rigging durante los últimos 5 segundos del match.

La coach Brenda Cruz señaló que la filosofía del equipo LamBot busca fomentar el trabajo autosustentable y transmitir el conocimiento y la pasión por la robótica a través de sus generaciones.

Ante esta situación se creó la iniciativa Mentor Junior, compuesta por miembros de LamBot 3478, quienes en base a su experiencia brindan apoyo y conocimientos a los nuevos integrantes.

“Ver las competencias desde el otro lado me ha demostrado que no se trata de ganar, sino de mejorar en cada encuentro”, expresó Paola Arenas, mentora junior del área de Eléctrica y Programación.

FIRST es una organización que promueve la educación a través de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y busca inspirar a los jóvenes a ser líderes e innovadores en ciencia y tecnología. Organiza competencias de robótica estudiantil a nivel mundial y entre sus torneos más conocidos está el FIRST Robotics Competition (FRC), en el que LamBot 3478 participa y ha obtenido premios.

Desde su creación en 2010, LamBot 3478 ha conseguido su pase al Mundial de Robótica en 11 ocasiones, además de ser la única escuadra a nivel Latinoamérica en lograr posicionarse en el Top 5 en dicha competencia.

El nuevo equipo de robótica de PrepaTec San Luis Potosí compite en la categoría FIRST Tech Challenge, en la que adolescentes de 12 a 18 años tienen el reto de diseñar, construir, programar y operar un robot que dé solución a un reto.

Cada año, el torneo tiene un tema diferente. A partir de la revelación del tema, los equipos cuentan con 6 semanas de preparación para terminar el robot.

Posteriormente, se dan las competencias regionales, la etapa nacional y finalmente el Campeonato Mundial FIRST, el cual se llevará a cabo del 17 al 20 de abril 2024 en Houston, Texas.