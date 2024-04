José Luis Fernández regresa al Congreso; será diputado y candidato

Porque así lo permite la ley y aunque signifique reducir el tiempo que le dedica a su campaña, José Luis Fernández Martínez “El Chiquis” se reincorporó este jueves a sus funciones como diputado de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, tras la sorpresiva licencia de su suplente Emilio Briones.

“El día de ayer me contactó el presidente del partido Eloyd Franklin para platicarme que tenía información que mi suplente, el diputado Emilio, iba a solicitar separarse de su cargo por un tema personal, familiar, y lo entiendo. No tengo muchos detalles a ese respecto y me pedía que me reincorporara aquí a mis actividades en función de que la consecuencia sería que el Congreso se quedara con 26 legisladores”.

Dijo en entrevista que “habían hecho un análisis dentro del partido con el área jurídica en el que yo pudiera ser diputado local y al mismo tiempo ser candidato a diputado federal. Entonces, pues con mucho gusto vengo a cumplir con esta responsabilidad; no creo que sea la mejor condición. Incluso de manera personal a mí me complica mucho mi tránsito en lo que venía realizando desde hace dos meses y medio, que era mi campaña”.

Sin embargo, señaló que “vamos a poner lo mejor de nuestras capacidades y nuestras habilidades para atender los dos temas. Yo insisto que en lo personal no considero que sea el mejor de los escenarios, pero bueno, pues toca y hay que entrarle”.

Sobre la posibilidad de que regrese a coordinar al GP PVEM en el Congreso del Estado, José Luis Fernández dijo que “no hemos platicado con mis compañeros, no sería la intención porque no me quiero aventar más compromisos. La Junta de Coordinación Política es una gran responsabilidad y además de eso hay que destinarle tiempo y creo que eso es lo que me va a faltar en estos días”.

“Con lo que respecta al tema del proceso electoral y de la campaña, no es lo mismo dividirte en dos responsabilidades que enfocarte en un solo proceso y seguramente me pasara alguna factura, pero vamos a trabajar muy duro en las dos canchas”, añadió.









