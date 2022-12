Jorge Daniel Hernández, nuevo secretario general del ayuntamiento capitalino

En “urgente sesión extraordinaria”, el Cabildo aprobó por unanimidad la designación de Jorge Daniel Hernández Delgadillo como nuevo secretario general del Ayuntamiento capitalino.

El ex Procurador de Justicia del Estado en el período de 1997-1998 y ex secretario y subsecretario general de Gobierno y ex encargado de enlace de la anterior administración estatal ante el Congreso del Estado, tomó protesta del nuevo encargo en la misma sesión.

La propuesta la realizó el mismo Presidente Municipal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, en ejercicio de sus atribuciones, y se votó por medio de cédula; su designación se aprobó por unanimidad.

Antes, en sesión ordinaria, se formalizó ante el Cabildo la presentación de la renuncia “por motivos personales e irrevocable” de Fernando Chávez Méndez, como responsable del citado cargo.

Ante la ausencia de Chávez Méndez, se designó a Aureliano Gama Basarte jefe de la oficina de la secretaria general, como auxiliar en la conducción y moderación de la sesión, y más tarde, tomar protesta, Hernández Delgadillo concluyó la sesión extraordinaria, con un agradecimiento al alcalde y al Cabildo “por la confianza depositada en esta importante encomienda”.

En la sesión ordinaria, también el alcalde informó al pleno del Cabildo haber entregado el proyecto de Ley de Egresos para 2023 ante la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, y se aprobaron los estados financieros del Ayuntamiento al 31 de noviembre, y se recibieron los informes de noviembre de la Secretaría General y de las delegaciones de Villa de Pozos, Bocas y La Pila.