Invitan a jóvenes, a realizar su Servicio Militar Nacional en tres meses

Al dar inicio este 26 de septiembre, el tercer escalón de Servicio Militar Nacional Encuadrado en Apodaca Nuevo León, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la IV Región y de la 12/a. Zona Militar, invitan a los jóvenes clase 2003 y remisos a cumplir con su deber constitucional durante tres meses en calidad de internos del 26 Septiembre al 16 de diciembre de este año, dentro de la 4/a. Compañía.

Esta modalidad consiste en permanecer internos en instalaciones militares durante ese periodo, realizando acciones básicas de instrucción castrense entre ellas el estudio de la legislación militar, actividades de acondicionamiento físico, y otras herramientas que les adiestra para apoyar a la sociedad civil en casos de desastre, al término de ate periodo, los jóvenes podrán obtener su cartilla de identidad liberada, además de una credencial que los identifica como parte de esta modalidad y lo principal, es que con esa experiencia podrán acceder a mejores oportunidades de empleo.

Para ingresar se requiere ser voluntario, mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30, contar con su “media” Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, su credencial del Instituto Nacional Electoral, Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.), acta de nacimiento certificada, constancia de estudios, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales y acreditar los exámenes médico, físico, psicológico y toxicológico.

Entre los beneficios que obtendrán se destacan servicio médico para el soldado durante su adiestramiento en las compañías, seguro de vida militar, alimentación, vestuario, alojamiento, Identificación del Servicio Militar Nacional durante su adiestramiento, reconocimiento de conclusión, hoja de liberación al finalizar satisfactoriamente su adiestramiento, y bolsa de trabajo.

El personal que realiza su Servicio Militar Nacional es capacitado para fortalecer su formación cívico-militar en asignaturas como Derechos Humanos, empleo de armamento individual, instrucción de orden cerrado, legislación militar, acondicionamiento físico, defensa personal, ética militar y civismo, así como protección civil y labor social.

Para mas información, los jóvenes interesados pueden comunicarse a los números telefónicos 444-815-4987 del 40/o. Batallon de Infanteria y 444-815-0914 Ext. 1016 de la 12/a. Zonal Militar, donde podrán ser atendidos para cualquier duda o aclaración.